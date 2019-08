El BNG aclara con Pazos que no se adeuda nada de las fiestas, aunque hubo déficit

Tras el pleno en el que el BNG negó los salarios al gobierno bipartito de Cangas, la portavoz nacionalista Mercedes Giráldez mantuvo ayer un encuentro con el alcalde en su despacho. Pero no, no eran los salarios el asunto a tratar (auque seguro que algo de ello hablaron). Mercedes Giráldez acudía a la Alcaldía para dejar claro que su compañero de partido, y en el pasado mandato, concejal de Cultura, Héitor Mera, no había dejado deudas de las Fiestas del Cristo del año 2018. Pazos estuvo de acuerdo con ello, pero explicó que sí que hubo déficit de 70.000 euros, que se pagó con cargo al presupuesto de 2019 en una modificación de crédito. Pazos explicó que por eso este año cuenta con menos dinero para organizar los festejos.

Pero la reunión duró demasiado tiempo como para que solo se hablara de esta cuestión. Más de media hora larga fue la que tardaron en salir ambos de la Alcaldía.