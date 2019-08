Pontón: "A la Xunta le estorba la pegada humana de Ons"

Ana Pontón se acercó hoy a Bueu para conocer de primera mano la problemática de los vecinos de Ons que reivindican el acceso libre a la isla sin los carnés que expide la Xunta y regulados por la entrada en vigor del Plan Rector de Usos y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de las Illas Atlánticas. En compañía del alcalde, el nacionalista Félix Juncal, y en el punto emblemático del astillero tradicional de Banda do Río, en Bueu, recuperado por el Concello, la portavoz nacional del BNG se reunió con un grupo de isleños que le plantearon sus problemas de acceso a la isla, en una semana crucial porque este fin de semana se celebran las fiestas locales de San Xaquín y el viernes y el sábado ya no hay billetes disponibles para los vecinos que se niegan a tener carné. Ana Pontón tiene claro que el valor de la isla de Ons es su "pegada humana" y que la Xunta está demostrando que le "estorba".

La portavoz nacionalista anunció que la problemática de Ons será una de las cuestiones que inaugure el curso político del BNG cuando se retome en septiembre la actividad parlamentaria y la llevará a debate "para conseguir unha solución que pasa polo recoñecemento de acceso libre, como veu sendo sempre na illa", además de que volverá a insistir "no recoñecemento da propiedade dos vecinos que históricamente vivieron alí", al tiempo que se pedirá un cambio en la gestión de la isla. Desde el BNG se pedirá crear una comisión mixta en la que n los vecinos "porque non pode ser que a Xunta actúe coma se non existiran nin eles nin o Concello á hora de ordenar este espazo natural".

Manifestó que los más interesados en preservar el valor de Ons son los propios vecinos "que o levan demostrando históricamente porque sen eles, Ons non sería o que é e sen eles non podería haber un futuro de preservación da illa que é máis que un pedazo de terra no medio do mar".

Entre los vecinos estaban José Otero, que tiene 91 años y es titular de la casa en concesión número 71. En su caso pedía que la Xunta le explicara por qué él no podía ir a su casa como siempre hizo. Martín Boubeta, que lleva 43 años en Ons, asegura que desde que la Xunta se hizo cargo de la gestión de la isla como parte del Parque Nacional, está más abandonada que nunca. María José Pérez, la portavoz de la agrupación de vecinos que reivindica el acceso libre a Ons para los isleños, reconocía que las casas que son del Parque Nacional están llenas de gente, que no tiene nada en contra de los trabajadores de este Parque pero reclama "seriedad": "Las familias de Ons no pueden ir a la isla, pero se hacen fiestas y las casas de Parques están llenas, hacen lo que quieren y pedimos seriedad", explicaba a Ana Pontón.

La portavoz nacional asegura que la Xunta está provocando un problema donde no lo había, sin lógica y dice que se está cometiendo un abuso al limitar, en la práctica, el derecho de acceso a vecinos, personas que nacieron allí, que tienen sus casas y que tienen parte de su vida en Ons y que se haga, además, de forma arbitraria, sin escuchar a nadie. Añade que si Ons tiene también valor es por su patrimonio inmaterial y vivo que sigue allí. Manifestó ante los vecinos que la Xunta "vai dando pasos para que o papel da veciñanza nesta illa sexa cada vez menor, nunha situación inconcebible, nunha discriminación para os veciños e nun ataque ós valores da illa que non se entende sen a súa veciñanza".

Los vecinos llevan todo el verano con protestas para reivindicar el acceso libre, incluso han llenado la isla de pancartas contra la declaración que promueve la Xunta para que el Parque Nacional sea Patrimonio de la Humanidad y que podría poner en riesgo esta declaración. En este sentido Pontón señala que el BNG siempre apoyó la declaración, pero no entiende una declaración de patrimonio de la humanidad pueda ir adelante si se está en contra de los vecinos y culpa a la propia Xunta que la ponga en riesgo "coa súa actitude e desprezo ós isleños".

En esto también incidió el alcalde de Bueu, Félix Juncal, que dijo que si no se atendían las reivindicaciones de los isleños, se iba a retirar el apoyo del Concello a la declaración de Patrimonio de la Humanidad: "Non pode ser patrimonio da humanidade un espazo se non se ten en conta a súa humanidade". Instó a preservar sobre todo la humanidad.