El BNG niega tener deudas pendientes de las fiestas

Las recientes declaraciones del alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, exponiendo la existencia de una deuda cercana a los 70.000 euros procedente del ejercicio anterior de las fiestas, no ha sentado bien al grupo municipal del BNG. Desde el partido nacionalista gallego responden a las acusaciones y solicitan aclarar la situación y desmentir las declaraciones realizadas por el alcalde cangués.

En el acto de presentación del programa de festejos de este año, Pazos hizo hincapié en las dificultades con la que su equipo se había encontrado a la hora de confeccionar la programación. "Tivemos que apretar bastante o orzamento. Gustaríanos gastar máis, pero atopámonos cunha débeda importante. As celebracións terán unha dotación de 150.000 euros, unha cifra moi inferior á do exercicio anterior, que tivo un desfase duns 70.000 euros", aseguraba Xosé Manuel Pazos. Ante las acusaciones el grupo municipal del BNG muestra su desconocimiento de esta situación, declarando que tienen constancia que no existen deudas pendientes derivadas del ejercicio anterior, puesto que hubo modificaciones de crédito y todas las facturas fueron abonadas. Con el propósito de esclarecer lo ocurrido, el BNG solicita un informe de intervención para visibilizar las cuentas.