Las pancartas de los isleños para tener acceso libre en Ons llegan también al campanario

Los vecinos de Ons prácticamente culminaron este fin de semana la colocación de las pancartas en las casas de la isla, dentro de las protestas para que se les reconozca su derecho a tener acceso libre, e incluso ya luce una en el campanario de la iglesia de San Xaquín en donde se puede leer "San Xaquín tamén loita polos nosos dereitos". Precisamente este fin de semana son las fiestas en honor al santo y los vecinos quieren, más que nunca, ese acceso libre para ellos, los concesionarios de casas,su círculo familiar y sus amistades, que ahora se lo impide el cupo que estableció el Plan de Usos y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de las Illas Atlánticas.

Por lo menos ya han sido colocadas unas 45 pancartas. La agrupación de vecinos había acordado, como protesta, posicionarse en contra de la declaración del Parque Nacional de las Illas Atlánticas como Patrimonio de la Humanidad que promueve la Xunta, mientras no le reconozca el acceso libre. En las pancartas figuran frases como "Patrimonio Humanidad: No/ Derechos isleños: Sí", incluso en inglés para los turistas extranjeros "World heritage site: No/Islands Rights:Yes"; o "Non queremos Patrimonio na Humanidade. Queremos só os nosos dereitos!".

La portavoz de la agrupación de vecinos, María José Pérez, asegura que las pancartas están ayudando a aumentar la recogida de firmas a favor de los isleños, que están colocadas en Casa Checho, Bar Pirata y Chiringo y dos casas en Canexol y Pereiró: "La gente se para y pregunta", añade la portavoz quien asegura que se les entrega un díptico explicativo con el título Tenemos pasado, queremos futuro". Pérez confirma que puede haber recogidas 1.500 firmas en papel, mientas que sigue abierta la recogida en la plataforma Change.org, en donde en una primera fase reunieron 800 que fueron entregadas en mayo en Medio Ambiente.

El PRUG establece un cupo de 1.800 visitas diarias, de las que 300 son para el cámping, 200 para grupos y 1.300 para visitas diarias. Para los isleños, la Xunta estableció una medida excepcional con la expedición de carnés, pero los vecinos se oponen a ellos porque no les garantiza el libre acceso para todos sus familiares y amistades El problema se verá este fin de semana en San Xaquín con la isla llena y a la espera de que la directora xeral de Patrimonio Natural confirme acceso libre para ellos.