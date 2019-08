El Concello pone bandera amarilla en Rodeira por un vertido en el Saíñas

Coordinación de playas de Cangas se vio obligado a poner bandera amarilla, de precaución para el baño, en todo el arenal de Rodeira y acotar la zona de desembocadura del río Saíñas, donde se detectó un vertido, supuestamente de aguas fecales, procedente de Coiro. El vertido fue advertido por bañistas sobre las 15.00 horas. En la desembocadura del Saíñas en la playa de Rodeira se podían apreciar peces flotando y era visible la presencia de anguilas muertas, según varios testimonios.

Fueron los bañistas los que avisaron a la Policía Local de Cangas y sus miembros dieron cuenta del vertido al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Se dio orden de acotar la desembocadura, donde se estaban bañando niños y también se puso el asunto en conocimiento de Aguas de Galicia. Los bañistas que denunciaron los vertidos señalan que la desembocadura estaba toda blanca y que llamaba poderosamente la atención. Advierten sobre el peligro que suponía que los niños se estuvieran bañando en la zona, que después se acotó.

Coordinación de playas actuó con celeridad y de inmediato colocó bandera amarilla en el arenal de Cangas. Hay que recordar que Rodeira cuenta con bandera azul.

Por su parte, la concejala de Servicios Públicos, Enerxía e Turismo, Mayte Villar, señala que desde su departamento se puso en marcha inmediatamente el dispositivo necesario para controlar la situación. La concesionaria confirmó a la concejala que estaba arreglando el problema derivado de un fallo electrónico que bloqueó el sistema. No obstante, están requeridos los informes tanto de la Policía Local como de la UTE "e se tomarán as medidas que sexan necesarias para a mellora do servicio".

También en la tarde-noche del sábado se pudieron apreciar vertidos en el río Orxas, en Aldán. El regato aparecía por Vilariño todo teñido de verde y marrón. Una situación que denunciaron públicamente algunos vecinos, pero de la que las autoridades no tenían conocimiento.

Tanto los vertidos del río Saíñas como los del río Orxas son frecuentes en verano. Pero ni Augas de Galicia ni el Concello de Cangas logra frenar esta frecuencia de vertidos que alerta a los numerosos turistas que estos días visitan el municipio cangués.

Los frecuentes vertidos a los ríos del municipio son precisamente una de las causas que manejó en su momento el Concello de Cangas para desembarazarse del contrato que le une a la concesionaria, la UTE Gestión Cangas.