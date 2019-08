Ana Martín recuerda que hay un pacto de gobierno

La portavoz socialista, Ana Belén Marín, recuerda a ACE que hay un pacto de gobierno que se firmó para que se cumpliera, no para que se pasara por alto a la primera oportunidad. Esa es la opinión de la concejala del PSOE, que ACE, con esta decisión unilateral, está incumpliendo el pacto de gobierno.

Esta crisis de gobierno, que ya verenos si tiene o no recorrido (va a depender mucho de la postura que adopte el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, cuando regrese de sus tres días de vacaciones) aparece en un momento crucial. No hay que olvidar que al pleno del viernes se llevan los salarios del alcalde y de los concejales del grupo de gobierno con dedicaciones exclusivas o parciales.

Son demasiados asuntos delicados para un pleno de agosto, el segundo de este mandato. Parece como si por alguien quisiese que las formaciones políticas marcaran distancias las unas de las otras. Parece que Mariano Abalo quiere posiciones claras respecto a estos asuntos, saber si el BNG o Avante! (antes ASpUN) cambiaron de opinión en relación a una cuestión tan delicada que puede poner al Concello en un compromisio delicado. La UTE no tardaría en volver a llevar a los tribunales las decisiones municipales.