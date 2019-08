Rita María&Filipe Raposo abre el jazz

El dúo portugués de voz y piano Rita María&Filipe Raposo abre hoy la 22 edición del Festival Canjazz, que conmemora también los 40 años desde que se realizara el primer certamen en 1979 y que se interrumpió después hasta que en 2001 se retomó hasta hoy.El concierto se celebra a las 22:30 horas en el escenario habitual del Eirado do Costal en donde se celebrarán los conciertos centrales de este certamen que se prolonga hasta el miércoles 21. El cartel en el Costal lo completan André Fernandes "Centauri", Abe Rábade y Szymon Mika Trío.Como es costumbre hay veladas o jam session a las doce de la noche.Ana Sanabria Trío las abre hoy en Plantaciones, un local en donde actuararán Juansy Santomé Trío, el lunes; y el martes Sergio de Miguel Trío; mientras que el miércoles se trasladan al Chiringo de Massó, con Miss C-Line. Además habrá actuaciones de calle a las 13:00 horas con O´Po-Llective, el lunes en la Praza do Arco; Joris Roelofs Solo, el martes en la Capela do Hospital; y Maikel Vistel Quartet el miércoles en la Taberna Cambika, y obradoiros con Francisco Blanco "Latino" para niños y de iniciación, en el Auditorio además Master Class del dúo portugués y de Joris Roelofs y una mesa redonda por el 40 aniversario el martes, en la Capela .

Rita María&Filipe Raposo presentará hoy su primer trabajo conjunto "Live in Oslo", grabado en Noruega en 2017. Desde "Oh bento airoso", canción tradicional portuguesa que abre el album, hast "Smile" de Charles Chaplin, que pone el cierre, la cantante y el pianista recorren la música sefardí, el barroco inglés, el impresionismo francés, clásicos del cine e incluso homenajean a Zeca Afonso. Rita María pasó parte de su vida entre Portugal, Estados Unidos y Ecuador; se formó en el Conservatorio Nacional de Música de Lisboa, en la ESMAE de Oporto y en Berklee College of Music de Boston. También desarrolló su carrera como profesora de canto en Quito y Nueva Deli y fue Artista del Año en los premios de la RTP/Festa do Jazz 2018. Por su parte, Raposo es un destacado pianista y compositor portugués. Estudió en el Royal College of Music de Stockholm y en la Escuela Superior de Música de Lisboa. Colabora como compositor e intérprete de cine y teatro.

Por lo que respecta a Ana Sanabria, es una de las novísimas de la escena del jazz gallego. En apenas dos años en la batería, ya ha compartido escenarios con artistas como Maikel Vistel, Pablo Castaño, Yago Vázquez o Bob Sands. En Cangas estará acompañada por dos viejos compañeros de palco como Nacho Pérez (piano) y Tomás Merlo (bajo eléctrico).