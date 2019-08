Una ordenanza para no romper el equilibrio financiero

Según comenta el propio concejal de Facenda, Mariano Abalo, la nueva ordenanza, que mantiene la estructura de la realizada en diciembre de 2016 y que fue tumbada por el TSXG, se lleva de nuevo a pleno con la intención de demostrar que que para nada alteran el equilibrio económico financiero de la UTE Gestión Cangas, concesionaria del servicio. Añade Mariano Abalo que el Concello es competente para aprobar una ordenanza.

La conclusiones del informe de Intervención son que la nueva ordenanza aplica un cuadro tarifario aprobado mediante ordenanza publicada en el BOP de 27 de diciembre de 2016, que supone una variación respecto de las tarifas dimanantes dle proceso de adjudicación del contrato de concesión del servicio. "Que de acuerdo con lo qu establece el PCAP, el Concello parece que está habilitado para modifica o réximen tarifario do contrato. Da aprliación do cadro de tarifas, á situación real do servizo,que se analiza no estudo económico que se achega ao expediente, e de acordo cos termo deste informe, derívase a non ruputura do equilibrio económico da concesión. Maila a intepretación anterior, ésta Intervención está na obriga de advertir que de modificarse a tarifas, se que o criterio interpretativo que se pida eventualmente aplicar non resulta coincidente co desta Intervención, o Concello podería estar na obriga de indemnizar ao concesionario".

Para el concejal de Facenda, Mariano Abalo (ACE), está suficientemente acreditado que con la aplicación de las nuevas tarifas no se rompe en absoluto el equilibrio económico y financiero de la concesionaria del ciclo del agua.

La UTE Gestión Cangas reclama por vía judicial un millón de euros por la aplicación de las tarifas de 2016 y 600.000 por las de 2017 y 2018.