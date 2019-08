La zona peatonal de Banda do Río celebra hoy el Carnaval de Verán con charanga, batucada y DJ

La zona de Banda do Río en Bueu acoge hoy una edición más del "Carnaval de Verán" una cita muy señalada en el calendario estival de la localidad, que año tras año reúne a miles de personas con ganas de disfrazarse y divertirse en la zona peatonal de Banda do Río.

Organizado por la Asociación vecinal Banda do Río con la colaboración de la Asociación de empresas hosteleras de Bueu y el Concello, el carnaval empezará a partir de las 19:00h. Ya a esa hora comenzará a sonar la música en las calles del barrio de Banda do Río con las sesiones de los disc jockeys: "Gramola" que llega desde Vigo con sus temas alternativos, fusionando rock, pop, indie desde los 80 hasta la actualidad. A continuación será el turno de "Alex.G" con los ritmos más bailables que están sonando en las mejores radios del país y cerrara la noche "Newk" ya un clásico del carnaval de Bueu con su música electrónica mezclando Big Room, Trap, Electro house y Dubstep, cuenta con un canal en You tuve con más de 200.000 seguidores "DanteGTX",lo mejor llegará a lo largo de la noche con una sorpresa a modo de iluminación integrando al público en el espectáculo, tal y como señala el representante de la Zona Peatonal de Banda do Río, Tomás Riobó, que añade que la jornada también estará amenizada con el pasacalles de la charanga"OT" y Batucada.

Desde la organización se invita a todos a disfrazarse y a pasar una jornada festiva en este entorno marítimo de "Praia da Banda do Río".

En alusión a las críticas de algunos vecinos que tachan al Carnaval de Verán como un botellón encubierto, la organización se desmarca totalmente de esa definición: "Eso pasa todos los sábados del verano, este carnaval está organizado por la asociación de vecinos y con colaboración de la Asociación de empresas Hostaleiros de Bueu y varios locales de la zona y que lógicamente que lo último que nos interesa es que exista el botellón. De todos modos pedimos a todos los asistentes que disfruten de la jornada siempre siendo respetuosos con el entorno y con el descanso de los vecinos".