Emilio Otero Garcia: "Sen o carné non podo quedar a durmir na miña vivenda, é unha inxustiza"

Emilio Otero tiene una concesión sobre una casa en Ons, situada en el lugar de Chan da Pólvora. "Pagamos máis de 1.000 euros e aínda non puiden ir en todo o verán", asegura.

Este vecino explica que nació y fue bautizado en la isla de Ons, donde nacieron también sus padres, abuelos y tatarabuelos. "Aínda que os meus pais tiveron que virse para Bueu pola falta de medios sempre seguimos indo á illa, sempre foi a nosa segunda casa. Agora sen o carné non podo ir e se vou nin sequera podería pernoctar na miña propia casa, tería que ir e volver no mesmo día. Isto é moi inxusto", argumenta Emilio García.

Insiste en que hasta este verano nunca hubo problemas en el archipiélago bueués. "Podíamos ir e vir, levar a nosa familia e amigos sen ningún tipo de problema", explica.

Al igual que muchos otros vecinos no quiere tramitar el carné que ofrece la Xunta a los isleños, que cree que tampoco garantiza un acceso libre. "Se o aforo dos barcos está completo coas 1.300 prazas dos visitantes tampouco podes ir", subraya. En su opinión la tarjeta que les ofrece la Consellería de Medio Ambiente no deja de ser "unha forma de aillarnos, co DNI ou cun censo xa debería ser suficiente; se non teñen que o fagan", afirma.