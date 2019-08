Pazos vuelve a llevar a Pleno los salarios de los ediles sin tener garantizado el apoyo de Avante

El Pleno de la Corporación de Cangas incluirá en el orden del día de su próxima sesión varios puntos que el gobierno bipartito ACE-PSOE, en minoría, fue incapaz de sacar adelante hace un mes, ya que el PP y el BNG votaron en contra y Avante se abstuvo. Entre ellos figura la propuesta de la Alcaldía sobre dedicaciones y retribuciones de los cargos públicos, uno de los principales puntos de discrepancia junto con la delegación de competencias plenarias en la Xunta de Goberno, que la oposición también considera excesivas y no está dispuesta a aceptar en aquellos términos. Desde Avante, su portavoz Ánxela Vizoso ya han adelantado que no han recibido propuestas con cambios significativos para hacerles variar de postura, y si no llegan con la antelación suficiente a la sesión plenaria, prevista para el próximo viernes, se mantendrán en la abstención.

Los representantes de Avante hablan en nombre de su asamblea, a la que se trasladan los asuntos más relevantes, y el importe de los salarios está en el centro del debate, porque no están dispuestos a aceptar que el Concello dedique a ellos más que en el anterior mandato, sea cual sea el número de ediles entre los que se reparta. La última propuesta que les trasladó el bipartito contempla una retribución bruta anual cercana a los 140.000 euros, repartidos en 14 pagas. Aunque lo que se llevarían a casa el regidor y los demás ediles es sensiblemente inferior, unos 106.000 euros, Avante pone sobre la mesa la cifra absoluta -incluidas las cuotas a la Seguridad Social y las retenciones del impuesto sobre la renta (IRPF)- porque é "o que lle custa realmente ás arcas municipais" y porque supone un incremento "significativo" con respecto al dinero que se destinó a ello en el anterior mandato, que es al que se aferra la Candidatura Veciñal porque lo considera suficiente para abonar salarios "dignos" y acorde con los que cobra el resto de la ciudadanía.

El sueldo del alcalde es el de mayor cuantía, pero el que menos rechazo genera porque se mantiene en los niveles que ya cobró en los últimos cuatro años con el BNG y ASpUN como socios de gobierno. Su importe líquido mensual se acercaría a los 2.400 euros, aunque para el Concello supone un desembolso bruto anual de 45.000 euros, en números redondos, repartidos en 14 pagas. Más escollos presenta para la Candidatura Veciñal el gasto global, incluidos los cuatro salarios por dedicación exclusiva o parcial que plantea el bipartito (dos para ediles de ACE y dos para el PSOE), que se aproximaría a los 140.000 euros, unos 20.000 más que hasta ahora, según sus cálculos.