Vecinos de A Banda do Río, preocupados por el carnaval de verano

Vecinos de la calle Ribeira da Banda do Río manifestaron ayer su preocupación por la iniciativa de la Asociación de Veciños de este barrio de organizar el Carnaval de Verán este sábado 17. Aseguran que, más allá de una fiesta con "diversión e alegría" en ediciones anteriores este evento se acabó convirtiendo en un "botellón encuberto". Para ello esgrimen la cantidad de incidencias atendidas por la Policía Local durante la noche.

Estos vecinos quieren conocer si la asociación organizadora del evento cuenta con los medios suficientes "para que non se derive no que nos tememos". Preguntan también por los efectivos que tendrá el Concello este sábado "para controlar as continxencias que se presenten". Asimismo, esperan que la nueva Corporación esté interesada en erradicar el botellón de la calle Ribeira da Banda do Río "tal e como nos manifestou na última reunión".

Concluyen asegurando que piensa que "si se pode conquerir a harmonía veciñal que Concello e veciños desexamos e á que temos dereito, como cidadáns de primeira".