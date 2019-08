Etnografía, tradición y modernidad

Las "Xornadas Etnográficas do Morrazo: música, baile, traxe e concienciación medioambiental" fueron presentadas ayer en un acto que tuvo lugar en el exterior del Centro Social do Mar de Bueu. En la presentación participaron representantes de los tres concellos en los que se desarrollarán las actividades, entre las que destaca un año más el desfile de trajes tradicionales. Este evento tendrá lugar en el campo da Estacada y contará con tres actuaciones musicales.

La tradición y cultura gallega se ponen de manifiesto en O Morrazo. Bueu, Cangas y Moaña acogen desde mañana la segunda edición de las "Xornadas Etnográficas do Morrazo: música, baile, traxe e concienciación medioambiental". Estas jornadas surgieron con el propósito de dotar a la cultura gallega de un espacio de difusión en los tres concellos. "Este é un evento que vén a demostrar o músculo do Morrazo en canto o valor da nosa cultura propia, da nosa etnografía, dos valores que se veñen transmitindo ao longo dos anos, non só coma un elemento de tradición, senón tamén coma un elemento de modernidade", destaca el concejal de Cultura de Bueu, Xosé Leal, municipio que ayer ejercía de anfitrión.

La iniciativa corresponde de nuevo a la Asociación Peis D'Hos, que cuenta con la colaboración de los tres concellos a través de la Mancomunidade do Morrazo. En esta edición Bueu será el centro de las jornadas itinerantes al acoger el evento más relevante del programa. "O campo da Estacada continúa sendo un espacio de disfrute esta semana. Tras albergar o Son Rías Baixas e a Festa do Polbo, o vindeiro domingo convertirase no escenario do evento con maior visibilidade da programación, o desfile de traxe tradicional", destaca Leal.

El representante de Peis D'Hos, Miguel Sotelo, dio cuenta de la programación, que arrancan mañana con la inauguración de sendas exposiciones en Cangas y Moaña y finalizan el domingo 25. Uno de los aspectos que cobrará una gran importancia serça protección del medioambiente. El programa cuenta con activades como un taller titulado "Polo pés", centrado en la elaboración de zuecos con materiales reciclados (sábado, a las 12.00 h en Vilariño) o una charla dedicada al compostaje comunitario, integrada dentro del Programa Revitaliza de la Diputación de Pontevedra (en el local de la Cámara Agraria de Cangas, el día 23 a las 20.30 horas). "É de agradecer que os colectivos teñan en conta a concienciación ambiental nos seus programas", decía Xosé Leal, que además recordaba que la protección del medio ambiente es una de las razones que incentivó la creación de la Mancomunidade do Morrazo.

Las jornadas de la Asociación Cultural Peis D'Hos cuentan con el respaldo del ente supramunicipal y la Diputación de Pontevedra. Tras la presentación del programa, Miguel Sotelo, dio las gracias a los colaboradores. "Dende a nosa asociaciación, agradecemos por suposto á Mancomunidade do Morrazo, a cal leva apostando por nós estes dous anos, así como a Deputación e aos patrocinadores privados. A súa axuda é fundamental, sen eles sería moi complicado poder levar a cabo este proxecto", declaró.

La presentación del programa tuvo lugar ayer en el exterior del Centro Social do Mar de Bueu. Acudieron el alcalde del municipio, Félix Juncal; el edil de Cultura bueués, Xosé Leal; la alcaldesa en funciones de Moaña, Marta Freire; y los concejales de Cultura y Turismo de Moaña, Carlos Juncal y Coral Ríos, así como integrantes de Peis D'Hos.