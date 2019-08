Avante! pide plenos monográficos para que los ediles rindan cuentas del trabajo en cada área

"Planificación e transparencia na acción de goberno". Dos objetivos que debe perseguir y garantizar el tripartito de Cangas, a juicio de los representantes de Avante!-Candidatura Veciñal, que han presentando una moción en la que pide que se convoque un pleno monográfico con periodicidad anual donde los delegados de cada área de gobierno municipal rindan cuentas de la labor realizada, además de presentar un informa con dichas actividades y una previsión de las que acometerá en el siguiente período, hasta su próxima comparecencia.

El grupo municipal que encabeza Ánxela Vizoso expone que el Concello es la institución "máis próxima ás persoas" y sus decisiones y acciones afectan de manera inmediata a sus representados. "Por iso entendemos que o goberno municipal en que ser unha institución no que as persoas confíen e se sintan partícipes", argumentan. Para que esa finalidad se cumplan, la planificación y la transparencia en la acción de gobierno son "ferramentas fundamentais nese proceso de confianza" y la ciudadanía debe conocer las acciones que se llevan a cabo desde cada concejalía, "así como a previsión de actuacións a curto e medio prazo".

Las propuestas de acuerdo a la Corporación canguesa son dos: "Que se celebre un pleno monográfico con periodicidade anual, no que as concellerías do goberno dean conta da súa labor na área asignada, con ampliación de tempos a acordar na xunta de portavocías", para que no haya limitaciones que puedan dejar lagunas o cuestiones sin resolver. Y que las personas responsables de cada concejalía "realicen un informa anual da actividade realizada e previsión de accións no seguinte período". Dichos informes deberán entregarse, "como mínimo, unha semana antes do pleno monográfico de rendición de contas", recalcan.

Los ediles de Avante! Ánxela Vizoso y Tomás Hermelo ya apoyaron varias veces en el anterior mandato -entonces en las filas de ASpUN- iniciativas de este tipo, como las presentadas por el socialista Alfredo Iglesias. Ambos también presentaron los informes de gestión de sus respectivas áreas municipales, las de Desenvolvemento Económico y de Igualdade e Benestar Social.