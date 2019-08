Un déficit de 70.000 euros obliga a Cangas a ajustar el presupuesto de las Festas do Cristo

A las Festas do Cristo de Cangas no les queda más remedio que apretarse el cinturón. El presupuesto para las celebraciones de este año ascenderá a 150.000 euros frente a los más de 210.000 de la anterior edición. Las causas que fuerzan esta contención del gasto estriban en los 70.000 euros de déficit que se arrastran. La previsión municipal es amortizar esa deuda entre este año y el próximo.

Esta situación se puso ayer de relieve en la presentación oficial de las fiestas y en la que el alcalde, Xosé Manuel Pazos, dio cuenta de las dificultades con las que se encontraron su equipo y él a la hora de confeccionar la programación de este año. "Tivemos que apretar bastante o orzamento. Gustaríanos gastar máis, pero atopámonos cunha débeda importante, a cal xa está pagada, pero que repercute de igual modo nos presupostos destas festas. As celebracións teñen unha dotación de 150.000 euros, unha cifra moi inferior á do exercicio anterior, que tivo un desfase duns 70.000 euros", asegura Pazos. Esas pérdidas tendrán que ser compensadas entre este ejercicio y el siguiente. "Probablemente non sexamos capaces de conxugar ese importe nun só exercicio. Unha parte do déficit será subsanada nestas celebracións e o restante nas seguintes", prevé el alcalde. cangués

El hecho de que 2019 haya sido año de elecciones municipales también repercute en la programación de las Festas do Cristo. "Por motivos da política vímonos moi apretados no tempo para a realización do programa destas festas. Aínda que xa había cousas que estaban feitas, como é o tema das luces, os fogos e os concertos no recinto das festas, había outro moito do traballo que no se fixera", explicó durante la presentación oficial. La contratación de las orquestas para las verbenas, los espectáculos familiares y la confección de libros y programas de fiestas fueron algunas de las tareas que hubo que realizar a contrarreloj.

La presentación de ayer sirvió también para desvelar el diseño del cartel de fiestas de este año. Su autor es el pintor cangués Lito Portela, que precisamente este año fue reconocido con el Premio Xoán de Cangas á Produción Artística. "Cando Lito Portela presentounos o seu deseño pareceunos perfecto. Representa a queima de damas e galáns, un dos actos máis identificativos das nosas festas", justifica Xosé Manuel Pazos.

Las Festas do Cristo serán entre el 22 y 31 de agosto y presentan un amplio catálogo de actividades. "Cando elaboramos a programación tentamos en todo momento adecuarnos ás preferencias e gustos dos cangueses. O resultado é un programa variado e para todos os públicos", subraya el alcalde. Los festejos de este año, según enunciaron representantes del gobierno local, se configuran en torno a tres elementos: festivales,conciertos y espectáculos.

Los festivales estarán organizados por colectivos cangueses y serán uno de los puntos fuertes ya que habrá hasta cinco. El primero será el MusiCangas, el jueves 22 en Ojea. Al día siguiente el Auditorio Municipal acogerá el XXVI Festival de Bandas de Música organizado por Bellas Artes de Cangas y la lista la completan los certámenes de Tromentelo, Lembranzas da Ría y el Así Canta Cangas.

Este último festival está dedicado a la música coral y se posiciona como uno de los eventos destacados dentro del programa de festejos. "Non podíamos esquecernos del e nesta edición a duración vai ser de dúas xornadas", subraya Xosé Manuel Pazos. La primera el martes 27 a las 20.00 horas en el Eirado do Costal con la presencia Queixumes do Hío, Areas Gordas, Santiago Apóstol y Lestonnac. El miércoles, en el mismo lugar y a la misma hora, cantarán Lembranzas Moañesas, Mornura, Amigos de la Canción y Los Galaicos.

Los conciertos en la explanada de Ojea son otro de los aspectos destacados. Las actuaciones se iniciarán el viernes 23 con un doble concierto con los grupos Mavela y Zuramalla. La programación cuenta con figuras relevantes del panorama musical como Roi Casal o los Toreros Muertos, banda liderada por el actor Pablo Carbonell.

Las orquestas constituyen otra de las propuestas musicales que configuran el libro de fiestas. "Os vernes, sábados, domingos e festivos haberá orquestra.Parécenos que é suficiente e ademais doutro modo o presuposto sería moi alto", argumenta el alcalde.

A la hora de estructurar el catálogo de actividades, los espectáculos fueron uno de los aspectos a los que se prestó atención especial. "Queremos que todo o mundo desfrute coas festas. Os máis pequenos tamén disporán de actividades especificamente programadas para eles, con actuacións infantís", apunta Xosé Manuel Pazos. Serán el lunes 26 y el jueves 29 en la Praza da Palma.

Las fiestas arrancan el 22 de agosto, pero el pregón inaugural será el sábado 24 a las 12.00 horas en la Praza do Concello. La encargada de leerlo será la poeta María Dolores González-Chamadoira, más conocida como "Chamadoira do Casal". "Pensamos que a súa elección era máis que correcta. A pesar de que é de Vigo, garda unha amplia relación có noso concello", destaca Pazos. El pregón será a continuación de una tirada de fuegos y antes de la tradicional quema de damas y galanes, prevista para las 12.30 horas. El domingo 25, después de los actos religiosos está prevista otras de las citas importantes: el espectáculo de fuegos artificiales sobre la ría. Será aproximadamente a las 23.00 horas.

Xosé Manuel Pazos tuvo palabras de agradecimiento para el equipo que se encargó de armar la programación. " A pesar do pouco tempo do que dispoñíamos, como representante atópome moi contento có resultado", concluyó.