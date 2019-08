ACE y Avante intercambian propuestas y contraofertas para estabilizar el bipartito

Los contactos entre Alternativa Canguesa de Esquerdas y Avante para alcanzar acuerdos que den estabilidad al bipartito ACE-PSOE avanzan con toda la discreción que se exigen las partes, las cuales se limitan a reconocer que las posturas se van "aproximando", aunque el acuerdo no está cerrado. La Candidatura Veciñal reclama más diálogo y negociación desde un gobierno que está en minoría y no tiene más remedio que pactar, entre otros asuntos los salarios del alcalde y de los concejales con mayor dedicación, e insiste en que estos no pueden superar el importe fijado en el último presupuesto, que se encuentra prorrogado. ACE ha hecho una nueva propuesta, "axustando os números", que anoche Avante debería valorar en asamblea.

Aunque pueda resultar paradójico, el tiempo corre a favor de una solución negociada. Desde el gobierno apremian para que los sueldos pactados salgan adelante y superar así una situación de provisionalidad con la que no está cómodo, pues obliga a varios ediles a continuar en sus puestos de trabajo habituales mientras no reciban remuneración del Concello. Desde Avante no esconden su malestar porque a los concejales socialistas en esa situación "non se lles ve" por la institución municipal ni tienen presencia en las negociaciones, que lleva directamente ACE en representación del bipartito.

Pero, mientras el tiempo pasa sin aprobarse los salarios, las arcas municipales no se resienten. Desde el ejecutivo local aluden a ese "aforro" que se producirá en el mes de agosto y que, a juicio de algunos miembros, debería tenerse en cuenta a la hora de repartir la cuantía global en adelante. El alcalde, Xosé Manuel Pazos, asegura que la última propuesta de gasto en salarios remitida a Avante apenas supone un incremento de dinero con respecto a lo que se pagaba en el anterior tripartito. Eso sí, se añade la actualización del IPC y se ajustan los salarios de las dos dedicaciones parciales -que corresponden a los ediles de ACE y PSOE Mª Teresa Villar y Sagrario Martínez- para que ninguna perciba menos de 1.000 euros. "Non é digno que calquera concelleiro sexa menos que mileurista", justifican.

La ley también deja margen de maniobra, porque los nuevos alcaldes y concejales con salario municipal por tener atribuida una dedicación exclusiva o parcial en el desempeño de sus cargos pueden cobrar desde el 1 de julio un 2,25 % más que lo estipulado en el anterior mandato. Los sueldos están determinados por el número de habitantes de cada localidad y Cangas no llega aún al máximo estipulado por el Ministerio de Hacienda.