Vecinos de Ons rechazan con pancartas en la isla la Declaración de Patrimonio de la Humanidad

Los vecinos de Ons pueden decirlo más alto, pero no más claro. Hace una semana acordaron en asamblea posicionarse en contra de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad que promueve la Xunta de Galicia y este fin de semana han comenzado a dejar patente esa oposición. Desde el viernes han empezado a desplegar pancartas por toda la isla con el lema "Patrimonio de la Humanidad: NO. Derechos isleños: SÍ". Para que su mensaje quede claro a todos los visitantes que se acercan al archipiélago también hay carteles en inglés: "World heritage site: NO. Island rights:YES". También había otra que decía "Non queremos Patrimonio da Humanidade. Queremos só os nosos dereitos!" Para cambiar de postura exigen que se garantice el acceso libre a todos los isleños y su círculo familiar y de amistades.

La colocación de estas pancartas es una de las medidas adoptadas tras la última asamblea vecinal, tal como explica una portavoz de los isleños, María José Pérez. "Estanse a colocar por puntos de toda a illa, desde Canexol, Pereiró, Melide ata o entorno do porto e O Curro", explica. Inicialmente está previsto desplegar una quincena de carteles, aunque no descartan que finalmente sean más. Su intención es que también se puedan ver en la subida a la zona de acampada de Chan da Pólvora, en los establecimientos hosteleros e incluso en la terraza de Casa Checho, que es una de las primeras vistas nada más desembarcar en la isla de Ons.

Los vecinos quieren manifestar de esta manera su rechazo a la iniciativa que promueve la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Cultura, que quiere la Declaración de Patrimonio de la Humanidad para todo el Parque Nacional Illas Atlánticas. En su última asamblea los isleños advirtieron que se opondrán a ese reconocimiento hasta que "se recoñezan e respecten os nosos dereitos" y están convencidos de que su oposición puede poner en riesgo la candidatura. Insisten en que el carné de residente que ha habilitado la Consellería de Medio Ambiente no incluye a toda la unidad familiar ni al círculo cercano de amistades.

María José Pérez afirma que hasta la fecha no han vuelto a recibir contestación por parte de la Xunta. Tampoco al escrito enviado hace unos días a la Dirección Xeral de Patrimonio Natural, en la que recordaban que su responsable se había comprometido a garantizar el accso libre a Ons durante los días 23, 24 y 25 de agosto, cuando se celebran las fiestas de San Xaquín.

En lo que va del mes de agosto el cupo de 1.300 visitantes generales [del que están excluidos los vecinos con carné de residente] se ha cubierto todos los días, salvo el viernes. Esa jornada no se alcanzó el tope debido a las malas previsiones meteorológicas. Ayer se agotaron todos los permisos disponibles y en estos momentos también está agotado el cupo de hoy y de toda la semana próxima hasta el viernes. El puente del 15 de agosto ha provocado que muchas personas hayan reservado con mucha antelación sus permisos.

Los vecinos que se niegan a tramitar la tarjeta de residente argumentan que esta medida no aparece recogida en ningún apartado del Plan Rector de Usos y Gestión (PRUG) y temen que sea la antesala de nuevas restricciones.