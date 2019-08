El PP insta al gobierno cangués a firmar con la UTE del agua un plan de inversiones y su cronograma

El pleno del Concello de Cangas insta al gobierno municipal a alcanzar un acuerdo con la empresa concesionaria del servicio integral del agua "onde quede claro a ordenanza a aplicar e o cronograma do plan de inversións". Es el primer punto de una propuesta de acuerdo que presenta el PP a la corporación, que se completa instando al ejecutivo local "a que dito acordo sexa aprobado no prazo máximo de tres meses".

El portavoz del grupo municipal popular, José Enrique Sotelo, repasa un largo capítulo de incumplimientos del contrato firmado en 2014 entre el Concello y la UTE Gestión Cangas (constituida por Aqualia y Civis Global), y en particular un extenso plan de inversiones que no se ha llevado a la práctica hasta consolidar "o que ao noso entender é, sen dúbida, a maior estafa política do noso concello".

Transcurridos cinco años, "non se executou ningunha das obras previstas" en dicho plan, cuyo cronograma debía iniciarse en verano de 2015 con la mejora de los bombeos de Areabrava, Pinténs, Arneles, Francón, Rozabales, Reboredo, Viñó y Serra Poente por importe de 253.416 euros, y con otro proyecto por importe de 728.000 euros para acometer actuaciones donde estaba previsto pavimentar, como Castiñeiras, Espiñeira, Herbello, Pepe Durán, Barrio das Flores o Arneles. "A día de hoxe non hai rastro desa primeira fase, e por suposto menos das melloras na EDAR e outras actuacións previstas", critica Sotelo, y añade que la empresa anuncio publicamente una serie de obras "que nada teñen que ver coas inicialmente previstas" y que benefician más a su propia gestión que a las necesidades vecinales.

"As consecuencias xa as estamos sofrindo: vertidos que se repiten de forma sistemática e dos que o Concello, por moito que o goberno intente culpar a outro, é o único responsable", abunda el portavoz del Partido Popular, que no olvida "as falsas promesas de municipalización da auga" realizadas en el anterior mandato, incluso con "pancartas" respaldadas por el alcalde, Xosé Manuel Pazos, el visto bueno a los padrones presentados al cobro por la empresa, o las referencias a una ordenanza "chapuceira e ilegal" que ya está acarreando "graves consecuencias" al Concello, tal como se auguraba.

Además, "a empresa leva máis cartos que nunca de Cangas, un 12% máis", remacha José Enrique Sotelo, que acusa al ejecutivo municipal de "mirar para outro lado" en los cuatro últimos años, de aprobar ordenanzas "feitas á medida por empresas amigas" que la justicia declara ilegales y de retroceder en la prestación de servicios.