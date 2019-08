La escritora Marta Currás inaugura la Festa do Polbo de Bueu con una llamada a cuidar el mar

Bueu disfruta de las múltiples variedades gastronómicas que ofrece uno de sus productos estrella, el pulpo. La vigésima edición de la Festa do Polbo se abrió ayer con una gran afluencia y hoy vive su jornada central, en la que la bióloga y escritora Marta Currás se encargó de leer el pregón. Un discurso en el que reivindicó a Bueu y al Atlántico como patrias, pero en el que también dejó una invitación a la reflexión y a cuidar ese enorme mar azul que es fuente de vida. "Necesitamos o océano para sobrevivir e para que os nosos fillos sobrevivan. Por iso debemos entender que o mar comeza en nós, nas nosas accións, no que consumimos e no que descartamos", dijo, en una llamada al consumo responsable de los plásticos de un solo uso. Esos que ya forman un peligroso mar dentro del mar.

La cita gastronómica se desarrolla en el recinto de A Estacada, el mismo que hace una semana vibraba con la música del Festival SonRías Baixas. Ahora es el turno del pulpo, un producto que forma parte "da nosa identidade e da nosa base económica", decía el alcalde, Félix Juncal, en su intervención. "É importante que defendamos os nosos recursos e o sector do mar, para que teñamos futuro debemos concienciar a ciudadanía para que se comporte de forma máis sensible con oso planeta", apuntaba el regidor, siguiendo la estela de la pregonera.

La escritora no nació en Bueu, como ella reconocía, pero sus lazos con el municipio se remontan a su infancia, con los veranos en Pescadoira. "Dende entón vivín en diferentes ciudades, levo decenas de desprazamentos e viaxes ás costas, pero este é o único lugar permanente na miña traxectoria. Se podo chamar a un lugar a miña patria, ese lugar sería Bueu", afirmó en su pregón. Esa relación con Bueu y el hecho de ser la ganadora del último Premio Nostromo de Novela Marítima motivaron la invitación de la Concellería de Turismo para ser hoy la pregonera.

Marta Currás rescató en su discurso algunos de los recuerdos de aquella infancia en Bueu, entre los que está la memoria de ver como se pescaba el pulpo cerca de la costa y como "se mazaba nas rochas cos seus 49 golpes normativos". Eran veranos sin móviles, tablets o videojuegos. "O noso único contacto coa tecnoloxía durante as vacacións era sentarnos diante da tele coa familia para ver 'Verano azul' un verán tras outro", recordaba. Una alusión que sirvió para llamar la atención de que "o mar, todos os mares e océanos, mudaron moito desde que Chanquete morreu por primeira vez".

El pulpo que se puede consumir este fin de semana en los tres puestos que participan en la Festa do Polbo procede de la pesca artesanal de la flota de Bueu, que comercializa su producto estrella a través de la marca de calidad Polbo das Rías de la Cofradía de Bueu. "Esta festa é a posta en valor dun produto moi importante para a nosa flota. Estou orgulloso de que se recoñeza ao polbo de Bueu como o mellor polbo do mundo", afirmaba a su vez el patrón mayor, José Manuel Rosas.