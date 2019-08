El Canjazz celebra 40 años de jazz en Cangas con ocho conciertos y un programa de "altísimo nivel"

El Festival Internacional de Jazz de Cangas "Canjazz" celebra los 40 años de historia del jazz en la villa con una programación especial. Ocho conciertos de "altísimo nivel" con artistas de diferentes estilos dentro del género componen la oferta con la que se intenta poner en valor esta música originada en Nueva Orleáns entre 1890 y 1910. Rita Maria & Filipe Raposo, O'Po-llective, Joris Roelofs Solo, Abe Rábade Trío, Maikel Vistel Quartet, Szymon Mika Trio y Miss C-Line son los músicos que integran uno de los carteles más internacionales del certamen.

El Canjazz se celebrará entre el 18 y 21 de agosto y como es habitual su oferta se completa con jam sessions o masterclasses dirigidas a todo tipo de públicos. La delicadeza del dúo portugués compuesto por Rita María y Filipe Raposo, inaugurarán el domingo 18 el escenario situado en el Eirado do Costal. La actuación de la cantora y el pianista estará marcada por la multitud de referencias de las que beben: la música tradicional ibérica, brasileña, portuguesa, los estándares de jazz, el barroco inglés, el impresionismo francés o el cine estarán presentes en el concierto.

El lunes 19 el jazz recorrerá el centro de Cangas desde las 13.00 horas con una sesión vermú a cargo de O'Po-llective en la Praza do Arco. Se trata de un quintento integrado por los gallegos Yudit Almeida y Antón Iglesias y por los portugueses Gil Silva, Joao Paulo Silva y Joaquim Festas, que aportarán el carácter experimental, con una actuación en la que expondrán sus últimas investigaciones sonoras. Por la noche, a las 22.30 horas, tendrá lugar una nueva cita en el Eirado do Costal. El guitarrista luso André Fernandes, acompañado de su banda Centauri, presentará su último disco, "Draco".

Una de las actuaciones estelares dentro de la programación, según los organizadores, está prevista para el martes 20 a las 13.00 horas en la Capela do Hospital. El invitado es el clarinetista bajo holandés Joris Roelofs, que dará un concierto en solitario y en el que la improvisación tendrá gran protagonismo. El concierto de la noche en el Eirado Costal contará con uno de los grandes nombres del jazz gallego, Abe Rábade, que en formato trío presentará su nuevo disco,"Doravante". La formación interpretará composiciones originales, versiones de música tradicional, estándares de jazz, un clásico de la música cubana y la transcripción armonizada de un discurso hablado.

La última sesión vermú del Canjazz 2019 contará el miércoles 21 con Maikel Vistel Quartet, un cuarteto encabezado por el saxofonista cubano, Maikel Vistel, acompañado de Luis Guerra al piano, Reinier Elizarde "El Negrón" al contrabajo y Andrés Litwin a la batería. El concierto será en la Taberna Cambika, donde combinarán sus raíces con el sonido contemporáneo. La última velada en el escenario del Eirado do Costal tendrá como invitado al guitarra Szymon Mika, que viene acompañado de banda. El reconocido músico polaco, que destaca por su sonido y técnica, representa una nueva corriente dentro de la música jazz. Para poner el broche a esta edición con la que se celebran 40 años de jazz en Cangas habrá una actuación especial a partir de la medianoche en el chringuito de Massó, con la presencia de la cantante y productora suiza Miss C-Line.

El primer Canjazz data de 1979 y el festival se celebró hasta 1981. Después vino un largo periodo de ausencia hasta que se recuperó en el año 2000. Para conmemorar estas cuatro décadas, el cartel de esta edición se inspira en el empleado en 1981. "Desconocemos por el momento quién lo diseñó, pero estamos investigando y pronto lo sabremos", explican Xan Campos e Iago Fernández, de la Asociación de Jazz de Cangas.

La entrada a los conciertos y actividades que se van a celebrar durante los cuatro días de festival serán gratuitas, con excepción de los talleres formativos. La inscripción en las masterclass que se impartirán el lunes, martes y miércoles tendrán un coste de 30 euros. "El precio es más bien un elemento simbólico. Esta actividad no es gratuita con el objetivo de dotarla de una mayor seriedad. Queremos que las personas que se inscriban tengan la intención de aprovechar las clases impartidas por Francisco Blanco "Latino", un saxofonista y flautista cordobés que cuenta con un amplio bagaje. Mantenemos la matrícula del año pasado", explican desde la organización. Para inscribirse es necesario enviar un correo a jazzcangas@gmail.com, en el que se debe indicar nombre completo, DNI, fecha de nacimiento y especificar el curso.

Aunque el Canjazz arranca oficialmente el próximo domingo, mañana tendrá lugar en el restaurante Menduíña de Aldán un concierto a cargo de GDJazz Trío, a las 20.00 horas, a modo de fiesta inaugural.

La presentación oficial del Canjazz 2019 tuvo lugar ayer en el Concello de Cangas con la presencia del alcalde, Xosé Manuel Pazos. El regidor agradeció a la Asociación de Jazz de Cangas que desde hace cinco años asuma la organización de un festival que "xunto a Mostra de Teatro é un dos dous eventos culturais máis importantes do municipio, debido a súa proxección internacional". "Cada edición vai mellorando as anteriores. O éxito deste reside no bo facer. O apoio recibido polos veciños da vila tamén é moi importante", insiste. Desde la organización agradecen los elogios y destacan la importancia del Concello y la Deputación de Pontevedra. "El público es otro de los motores que hacen posible la celebración del Canjazz. Intentamos en todas las ediciones traer propuestas diferentes", concluyen Iago Fernández y Xan Campos.