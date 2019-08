A Xunta de Goberno Local de Cangas aprobou as bases e a convocatoria de axudas a través de incentivos á contratación temporal por conta allea das persoas participantes no "Obradoiro dual de emprego Granxa da Rúa VIII" . As bases para optar a estas subvencións poden consultarse na web do Concello ( www. cangas.gal). e no taboleiro municipal. O período de presentación de solicitudes comezou onte e rematara o vindeiro venres, día 16.