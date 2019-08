Hermelo critica que Cangas no participe en la acogida estival de niños saharauis

"Un ano máis, lamentablemente, falta Cangas", advierte la concejala del PP Dolores Hermelo, que echa en falta la participación de su municipio en el programa "Vacacións en Paz" que organiza la asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui (Sogaps) para dar un respiro veraniego a las niñas y niños que malviven el resto del año en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia. La edil ha registrado un escrito dirigido al alcalde, Xosé Manuel Pazos, para recordarle el compromiso plenario, adoptado hace un año, de "retomar a colaboración" con esta iniciativa y preguntarle "cales son os motivos polos que se incumpre" y qué medidas piensa tomar su ejecutivo "para resolver esta situación".

Hermelo recuerda la reciente llegada de 14 menores saharauis a la comarca de O Morrazo, donde conviven con familias de Moaña, Bueu, Marín y Vilaboa, y lamenta que Cangas no aparezca en el listado. El verano pasado, el PP presentó una moción en la que se instaba al gobierno municipal, "sexa cal sexa no 2019", a retomar la colaboración para que haya familias de Cangas entre las de acogida, y la propuesta fue aprobada por unanimidad. "A pesar de todo, un ano despois nada se fixo", reitera la edil, que rechaza como posible argumento "que nos digan que están volcados en reducir a débeda, como dicían o ano pasado para xustificar a inacción", pues recientemente se han otorgado subvenciones "de forma irregular" a colectivos "afíns ao goberno".

Dolores Hermelo ya ha hecho llegar a Pazos, verbalmente, este malestar y no acepta excusas. "Non é válido o argumento de que non teñen partida presupuestaria, xa que os presupostos están prorrogados", y menos "cando neste mesmo ano a outros colectivos se lles duplicou e ata triplicou a cantidade a recibir". Cree que, del mismo modo que se habilitaron 500.000 euros de la partida asignada al vial O Viso-Igrexario, con una modificación de crédito, y los destinaron a pintados, rellenos de baches y otros "arranxos varios en campaña electoral (por certo a pintura está desteñindo nalgúns sitios e levantando noutros)", si desde el gobierno local hubiera una voluntad real de colaborar en dicho programa solidario, "terían adicado os cartos a tal fin".

"Non é solidario o que o anuncia unha e outra vez, o solidario é o que actúa, e sen grandes titulares, simplemente con pequenos actos", abunda la edil del PP, desde cuya formación "sentimos ter que volver a ser o único municipio do Morrazo que non colabora con estes nenos. Ás veces diluímos as cousas importantes como se dilúe a pintura no chan", concluye.