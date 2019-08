El FICBueu dedica su nueva Sección Retrospectiva a la Nouvelle Vague francesa

El Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu (FICBueu) dedicará estrena este año una nueva sección, llamada Restrospectiva y que en esta ocasión estará dedicada a la Nouvelle Vague francesa. Las proyecciones serán en el marco del Museo Massó, entre el martes 10 y el viernes 13 de septiembre, y rescata algunos de los cortometrajes "máis insólitos desta corrente", cuya repercusión los sitúa hoy en día como auténticos clásicos, explican desde el FIC. Serán 18 títulos, en los que estarán representados directores como François Truffaut, Jean Luc Godard, Éric Rohmer o la recientemente fallecida Agnès Varda.

La elección de la Nouvelle Vague para esta primera edición de la Sección Retrospectiva no es casual. "Conmémorase o 60 aniversario do xurdimento oficial desta corrente, cuxo ano 1959 foi decisivo para todos os efectos para esta nova xeración de cineastas franceses", explica el subdirector del FICBueu, Severiano Casalderrey, que define a esta corriente como uno de los movimientos cinematográficos más representativos de la historia del cine. Las proyecciones en el Museo Massó serán con entrada gratuita.

La selección de cortos que se proyectarán en Bueu está integrada por "Antoine et Colette" (1962), de François Truffat; "Blue jeans" (1958), de Jacques Rozier; "Charlotte et son Jules" (1960), de Jean Luc Godard; "Janine" (1962), de Maurice Pialat; "La boulangère de Monceau" (1963), de Éric Rohmer; "La luxure" (1962), de Jacques Demy; "Les veuves de 15 ans" (1965), de Jean Rouch; "Le coup du berger" (1956), de Jacques Rivette; "Le poulet" (1963), de Claude Berri; "Les enfants désaccordés" (1964), de Philippe Garrel; "Les Fiancés du pont Mac Donald" (1961), de Agnès Varda; "Les mistons" (1957), de François Truffaut; "Les surmenés" (1958), de Jacques Doniol-Valcroze; "L'Homme qui vendit la Tour Eiffel" (1964), de Claude Chabrol; "rentrée des classes" (1956), de Jacques Rozier; "Tous les garçons s'appellent Patrick" (1959), de Jean Luc Godard; "Une histoire d'eau" (1961), de Jean Luc Godard y "Véronique et son cancre" (1958), de Éric Rohmer.