El Concello prepara cambios para mejorar la colaboración con los eventos del verano

Bueu afronta prácticamente cada fin de semana del verano un evento que atrae a numerosos visitantes: el tinta femia de Cela, el encuentro internacional de alfombristas, el festival de drones, el SonRías Baixas y desde hoy la Festa do Polbo. Desde el Concello quisieron ayer destacar y agradecer el trabajo de todo el personal municipal para garantizar el éxito de esas citas. "Reforzo no persoal de labores de limpeza todas as fins de semana, máis contenedores de lixo, limpezas e desbroces nos espazos públicos, o traballo da Policía Local, dos electricistas, do fontaneiro... son algúns dos servizos que demandan moitas das citas culturais e deportivas", enumeraba ayer el edil de Cultura, Xosé Leal, que puso en valor el trabajo de todo el personal municipal.

Desde el gobierno local hacen una valoración "positiva" de la coordinación de estas tareas con el mantenimiento diario que es necesario en playas y rutas de senderismo. No obstante, Leal anuncia cambios a partir del próximo año para intentar mejorar esa colaboración. Una vez que concluya el verano se convocará una reunión con las asociaciones culturales y deportivas y se planteará la conveniencia de establecer "unha data límite anual para que os colectivos soliciten ao Concello a súa colaboración e desta forma planificar moito mellor o traballo durante o verán", afirma Xosé Leal.

El concejal bueués defiende el "inxente" trabajo desarrollado por el personal del Concello, "tanto co esforzo de xestión ao que se enfronta o funcionariado como ao traballo de campo que levan a cabo desde a brigada de Obras e Servizos" y por lo que ayer se quiso felicitar a la plantilla municipal.

El mes de agosto aún traerá algunos eventos importantes, como una regata de traineras de la Liga Eusko Label-ACT y fiestas en Beluso y Cela. En el mes de septiembre tendrá lugar la duodécima edición del Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu (FIC).

Durante estas semanas el personal municipal tuvo que atender también algunas incidencias de lo más curiosas, como la limpieza de la fuente del paseo de Banda do Río, que apareció llena de canicas. Fue necesario vaciarla porque estos elemntos podían atascar el sistema de funcionamiento. Los más contentos fueron los niños a los que el trabajador municipal regaló las canicas.