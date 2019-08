Paisajes de un Bueu de ensueño

Las personas que se acerquen estos días a la sala Amalia Domínguez Búa tendrán la oportunidad de ver un Bueu diferente. La artista María G.Méndez inauguró esta semana la exposición "Paisaxes improbables", que se podrá visitar hasta el domingo y que se compone de 30 dibujos. El objetivo de la autora es crear imágenes oníricas de Bueu e investigar la historia de sus lugares.

Con esta propuesta artística la autora profundiza en los paisajes fragmentados. La muestra tiene como propósito la "desvirtualización de la realidad" del municipio. "Lo que pretendo con esta exposición es mostrar un Bueu diferente a través de la creación de imágenes oníricas", explica la autora. Con sus dibujos Méndez pretende que los visitantes se enamoren del concello gracias a la construcción de imágenes de ensueño. "Al tratarse de dibujos tengo la posibilidad de eliminar e integrar elementos en los diferentes entornos representados, lo que ocasiona un distanciamiento con la realidad. De ahí que los paisajes dibujados sean percibidos como algo improbable", expone la artista.

La propuesta artística también tiene como propósito conocer mejor el ayuntamiento. "Para la realización de las diferentes piezas que componen mi exposición he llevado a cabo una labor investigadora. La elaboración ha tenido como punto de partida el conocimiento exhaustivo del Bueu desconocido. Al tener como objetivo la puesta en valor de los paisajes fragmentados, la profundización en la historia de estos espacios era clave para la obra", remarca María G.Méndez.

La propuesta artística no se centra únicamente en el aspecto espacial de Bueu. Las obras también tienen como objetivo cuestionar los modos de vida de los vecinos del concello, a la par que formular razonamientos hipotéticos. "Durante el proceso creativo lo social ha estado muy presente. El cuestionamiento de lo establecido es fundamental para poder avanzar y una de las finalidades que persigo con esta exposición es el pensamiento crítico. Cada una de las piezas expuestas pretende que los visitantes reflexionen en torno a los modos de vida, que pregunten por qué son así y cómo pueden llegar a ser", argumenta la artista.

Ésta no es la primera vez que la sala Amalia Domínguez Búa acoge una exposición de María G. Méndez. En el 2016 ya expuso "A permanencia do invisible", un proyecto colaborativo de reflexión sobre el pasado y presente de Bueu, en el que participaron artistas de cuatro disciplinas.Otro de los artistas que participó en "A permanencia do invisible" y también estará presente en "Paisaxes improbables" es Xaime Toxo. En el marco de la exposición, el escritor presentará su poemario "A casa sen nós", mañana a las 20.30 horas.