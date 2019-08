Defensa da Sanidade llama a participar en la concentración de hoy ante las esperas en Moaña

Profesionales del centro de salud de Moaña elevaron esta semana sus quejas por la carencia de personal que sufren debido a las vacaciones no cubiertas por sustitutos. Alertaron de que en algunos médicos las citas de atención primaria acarrean ya una lista de espera de dos semanas. Ante esta situación, desde la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública llaman a los vecinos a participar en la concentración que mantendrán los médicos hoy, a las 12.00 horas, delante de la Casa do Mar y que se repite cada jueves al mediodía desde hace meses.

Asimismo, este colectivo asegura que el cambio de gerente en el EOXI de Vigo "non ten suposto no presente un cambio na situación de precariedade na asistencia sanitaria". Añaden que, de no haber una respuesta inmediata, solicitará una reunión de la Mesa Municipal da Sanidade para proponer mayores medidas de presión.

"Falta persoal médico, de enfermería e administrativo, e hai unha soa pediatra para todos os nenos no municipio", argumentan desde la plataforma de usuarios. Aseguran que no limitarán sus acciones a "acompañar aos facultativos" que acuden a las protestas de cada jueves.