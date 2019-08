Los vecinos de Ons piden que se garantice acceso sin restricciones durante las fiestas de San Xaquín

Vecinos de Ons acaban de trasladar un escrito a la Dirección Xeral de Patrimonio Natural para reclamar que se garantice el acceso "libre y sin restricciones" a la isla durante el fin de semana de las fiestas patronales de San Xaquín. Este año los festejos serán entre el 23 y 25 de agosto y los isleños aseguran que en una de las reuniones mantenidas entre la corporación, vecinos y la Consellería de Medio Ambiente se les garantizó ese acceso libre durante las fiestas. "O obxectivo deste escrito non é outro que ratificar pola súa parte o compromiso formal que, no seu día, fixo nas reunións mantidas entre os representantes veciñais, políticos e de Parques", reza el escrito presentado ante la Dirección Xeral de Patrimonio Natural.

Los vecinos recuerdan que aquellos isleños que no han tramitado el carné de residente están encontrándose con problemas para ir a la isla. "Incluso aqueles que o fixeron non poden levar aos seus propios sobriños, sogros, consogros e demais familiares", exponen en el escrito. Por eso apelan a la "sensibilidade" de la dirección xeral para recibir una pronta respuesta ya que quedan menos de veinte días para las celebraciones. Al mismo tiempo, aprovechan para trasladar una invitación formal a la directora xeral, Belén do Campo, para acudir a la fiesta del patrón de Ons.

En lo que va de agosto en cupo general de 1.300 visitas diarias se ha agotado todos los días. Incluso a pesar de las previsiones meterológicas ayer se agotaron las autorizaciones y hoy tampoco hay billetes. Ayer a media tarde quedaban apenas medio centenar para la jornada de mañana jueves.