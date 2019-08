El SonRías cerró con un récord de asistencia al superar las 22.000 personas entre los tres días

El Festival SonRías Baixas hace balance un día después de concluir su decimséptima edición, en la que ha marcado una nueva cifra "histórica" al superar los 22.000 asistentes entre los tres días de conciertos y actividades. En la noche del sábado, cuando tocaba La Pegatina, se marcó un récord con más de 7.400 personas en el recinto de A Estacada. Con estas cifras se estima que el impacto económico del certamen ha vuelto a superar el millón de euros. "Houbo unha ocupación hoteleira do 100%, cos establecementos da vila ateigados de festivaleiros de toda Galicia e do resto do Estado", aseguran desde la organización.

El festival arrancó el jueves con los espectáculos de Periferia Norte, Zoo, NAO y los bosnios Dubioza Kolektiv. Los datos apuntan que fue el mejor jueves en la historia del SonRías, con cerca de 5.000 personas en A Estacada. El viernes la asistencia nocturna fue de 6.000 personas para ver, entre otros, a La M.O.D.A. y ToteKing. A ello hay que añadir los 1.500 asistentes que durante el mediodía y la tarde acudieron a los conciertos en la zona de acampada, una de las novedades de esta edición.

La del sábado fue la jornada de mayor afluencia. A mediodía, con las actuaciones y actividades de Casa SonRías, se rozaron los 4.000 asistentes. Por la noche esa cifra llegó a los 7.400. Uno de los aspectos que destacan desde el festival fue la "enorme" presencia de un público familiar, con unos 1.500 menores de edad presentes a lo largo de los tres días de conciertos en el espacio de A Estacada.