Peis d'Hos organiza as súas II Xornadas Etnográficas ao redor da música e baile tradicional

Un momento do desfile das Xornadas Etnográficas do ano pasado, en Cangas. // Gonzalo Núñez

A Asociación Cultural Peis d'Hos volve a embarcarse nun dos seus proxectos máis ambiciosos: a organización das "Xornadas Etnográficas do Morrazo: música, baile, traxe e concienciación ambiental". A primeira edición tivo lugar o ano pasado entre finais de agosto e principios de setembro e debido ao seu gran éxito e repercusión desde Peis d'Hos apostan por volver a organizalas, novamente coa colaboración da Mancomunidade do Morrazo.

Desde o colectivo avanzan que este ano as datas destas xornadas serán entre o 16 e 25 de agosto e haberá un bo feixe de actividades variadas. Unha delas será unha exposición de traxe tradicional galego e de instrumentos tradicionais, unha mostra con dúas sedes -en Cangas e Moaña- e que poderá visitarse entre o 16 e 25 de agosto.

A programación incluirá ademais unha amplia serie de obradoiros, charlas e conferencias que se repartirán entre o 17 e o 24 de agosto, unhas actividades que se repartirán tamén entre os concellos de Cangas e Moaña.

Un dos actos centrais será a denominada como Mostra Etnográfica do Morrazo, que este ano terá lugar en Bueu. A data elexida é o domingo 18 de agosto e será no entorno de A Estacada. Será un desfile, con pasarela incluída, no que se poderán ver distintos modelos de traxe tradicional galego.

Desde a Asociación Cultural Peis d'Hos adiantan que está confirmada a presenza e desfile e cargo de Sete Espadelas de Pontevedra e a actuación dos grupos Brincadeira de Santiago de Compostela, O Fiadeiro de Vigo e Trébede, do Morrazo.