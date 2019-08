"Gañou a condición de histórico"

El mundo de la cultura, desde los más diversos ámbitos, mostró ayer por distintos canales su pesar por el fallecimiento de Celso Parada. Su amigo y extécnico del Concello de Moaña, Manolo Rúa, señalaba que "representou todos os papeis na súa vida, incluso este último tan delicado, cunha dignidade e ironía que non se sabía onde remataba o actor e comezaba a persoa". Mientras tanto, en Twitter eran cientos los mensajes que se compartían recordando a la gran referencia del teatro en O Morrazo y a una de las figuras claves de la profesionalización de las artes escénicas gallegas.

El editor y exresponsable de Xerais, Manuel Bragado, le dedicó un "Moi grande, Celso Parada", referenciando el tweet de la Asociación Galega de Empresas de Artes Escénicas, que lamentó "profundamente o pasamento do noso compañeiro Celso Parada, actor fundamental, membro da xeración de creadores que iniciou o teatro profesional galego e fundador en 1989 da compañía Teatro do Morcego".

El autor, director de escena y narrador oral Cándido Pazó se despidió de Parada con un emotivo mensaje: "A alma do Teatro Galego ten un novo buraco. Foise Celso Parada. A condición de histórico non se gaña só estando aí. Gáñase deixando pegada, facendo camiño: construíndo historia. Sito deixa pegada, fixo camiño. Construíu. Que a terra o acolla e a memoria o agarime".

Tristán Ulloa, el actor con el que compartió cartel en la película O lapis do carpinteiro, no se olvidó del moañés: "Demasiado pronto. Gran compañero, enorme persona. Abrazo grande a su familia", señaló en su twitter.

La actriz Diana Nogueira recordó con una imagen una de las escenas que compartieron en la televisión para apuntar: "Gracias por tanto maestro.... meu querido Freire".

Se sumaron a otras personalidades del mundo de la música o la producción teatral. También le mostraron su cariño colectivos como la Unión de Actores y Actrices o la asociación por el idioma propio "A mesa pola normalización lingüística", quienes destacaron: "A Mesa pola Normalización Lingüística súmase ao loito polo falecemento do actor Celso Parada. O compromiso de Celso Parada coa cultura e coa lingua galega levouno a colaborar activamente coa plataforma Queremos Galego". Le recordó incluso el twitter oficial de la serie de televisión Fariña, que recordó el paso de Sito por esta producción.

También el mundo de la política recordó a Celso Parada. Sobre todo en su Moaña. La alcaldesa, Leticia Santos, indicó con tristeza que "despedimos a un veciño que contribuiu ao longo da súa vida a transmitir o amor pola nosa cultura, a nosa lingua e o país, combinando o ensino co teatro, o cine ou a televisión. Un home, pois comprometido con Moaña e con Galiza".

Añadió que "nestes anos Sito colaborou sempre que se lle solicitou co Concello, foi pregoeiro no Entroido e en Moaña Antiqua e participou da actualización do proxecto do auditorio, xunto con outras importantes figuras da escea". A nivel personal, Santos le recordará como "unha persoa boa e xenerosa, alegre e simpática, cercana e atenta. Un home intelixente e honrado, unha boa persoa, en definitiva". Concluye, la regidora, asegurando que "hoxe, Moaña chora a un veciño do Casal que deixa en nós un legado, xa imborrable".

El PP moañés manifestó su tristeza en Twitter: "Hoxe Moaña perdeu a un dos grandes baluartes do teatro, cine e televisión. Sensatez, valentía e profesionalidade son os mellores adxectivos para un grande coma él. D.E.P."

También Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, dejó escrito en Twitter su tristeza, asegurando que Parada es "un imprescindíbel da escena galega".