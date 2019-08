Adrià Salas: "En Bueu se nota que siempre jugamos en casa"

El suyo es uno de los directos más esperados del SonRías Baixas porque es sinónimo de fiesta y diversión. La Pegatina regresa a un escenario y a un municipio, Bueu, con el que tienen lazos muy especiales desde hace años.

- Vuelven al Festival SonRías Baixas y a Bueu, un lugar en el que desde sus inicios han gozado de una gran acogida. ¿Cómo afrontan este regreso para el festival?

-La última vez fue con el espectáculo de La Gran Pegatina y fue uno de los mejores conciertos que hemos dado en Galicia, con un ambiente increíble. Se nota que en Bueu siempre jugamos en casa.

- Uno de sus primeros conciertos fuera de Cataluña fue en el Troula na Banda, el antencedente del SonRías Baixas, y Rubén tiene una relación especial con aquel festival de A Noite do Trasno. ¿Qué significa Bueu para ustedes?

-Justamente eso, una familia que nos adoptó desde los inicios y a la que queremos mucho y con la que no solo nos vemos en Bueu sino por todos lados. Son amigos.

- Llevan ya más de 15 años y más de un millar conciertos a sus espaldas. Si alguien entonces les dijese que iban a llegar hasta aquí, ¿qué hubiesen pensado?

-Obviamente se ha trabajado mucho para hacer todos esos conciertos. Siempre hemos proyectado en nuestra cabeza el poder llegar hasta aquí y más allá incluso. No paramos de aprender y de trabajar para seguir dando vueltas por el mundo.

- En ese trayecto se han recorrido toda España y hasta 30 países. ¿Qué les ha enseñado ese constante viajar?

-Que ni nada es tan importante ni todo es tan dificil.

- ¿Qué es lo que mantiene unida o "pegada" a La Pegatina?

Las ganas de seguir haciendo cosas nuevas y conociendo culturas diferentes a la nuestra.

- Su música siempre se ha caracterizado por la fusión, pero ahora parece que han ampliado todavía más esa paleta sonora con ecos del country, rock, ritmos africanos y balcánicos? ¿Cómo ha sido ese proceso?

-Desde que empezamos que no hemos parado de fusionar, no es cosa de ahora, la gente que nos sigue ya lo sabe, que no tenemos límite ni prejuicio alguno.

- ¿Y sus letras? Dicen que transmiten nuevas inquietudes y necesidades vitales?

-No pueden hablar de lo mismo las letras de cuando tienes 18 años a cuando tienes 35, claro.

- Esta nueva gira se titula "La fiesta más grande". Ese título supongo que obliga a estar a la altura de las circunstancias. ¿Cómo será el concierto que ofrecerán en Bueu?

-Un resumen de lo que fue el concierto "la fiesta más grande del año" que dimos en Madrid en el Wizink Center para 10mil personas y con un montón de invitados.

- Tocando en Galicia, ¿incluirán en el repertorio alguno de esos temas compuestos en gallego?

-¡Claro! Siempre procuramos.

- Siempre se han caracterizado por el compromiso en sus letras. Pero en los últimos meses les han llovido críticas por "La venda" y el festival de Eurovisión en Israel. ¿Cómo les ha afectado? ¿Están sorprendidos por la virulencia de algunas reacciones?

-Ya hicimos un comunicado explicando que estamos en contra de cualquier estado que vulnere los derechos humanos.