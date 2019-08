La fiesta y la música desembarcan en Bueu

El Festival SonRías Baixas abrió ayer su esperada decimoséptima edición, que hasta el sábado inundará Bueu de fiesta y música. Una veintena de bandas se subirán a los tres escenarios dispuestos por la organización y el público ya pudo empezar a botar ayer con las actuaciones de Periferia Norte, Zoo, los bosnios Dubioza Kolektiv y NAO. El anticipo de lo que vendrá hoy y mañana.

El Sonrías se define como "o festival para os festivaleiros" y esos festivaleros comenzaron a llegar a Bueu durante la mañana de ayer. La asistencia registrada alcanzó la mejor cifra hasta ahora en un jueves del festival. Una buena prueba es que la zona de acampada gratuita habilitada en la parte trasera de la calle Pazos Fontenla ayer ya estaba completa, con un aforo de 3.000 personas. La organización tiene previsto habilitar otro espacio adicional para los asistentes que puedan llegar a Bueu entre hoy y mañana.

La música empezó a sonar pasadas las 21.15 horas. Los primeros en subirse al escenario fueron Periferia Norte, con JazzWoman al frente. Al filo de las 22.30 horas llegó uno de los momentos más esperados: la música, el compromiso y la diversión que caracterizan a los bosnios Dubioza Kolektiv. Su repertorio incluyó hasta 20 canciones, entre las que no faltaron temas en español, como "Hay libertad"; la versión de "I fought the law"; o temas como "Free Mp3", "Red carpet", "Himna generacije" o "No escape". Los bosnios cumplieron su palabra y antes de despedirse el público del SonRías Baixas dejaron su particular versión de "Miña terra galega" de Siniestro Total.

Al acabar Dubioza Kolektiv le llegó el turno a los valencianos Zoo, con su propuesta de música electrónica. Fue justo antes de otro de los momentos señalados: el desembarco de NAO. La potente banda de A Estrada está en su gira de despedida, que lleva el mismo título que su último disco, "Ata que o lume se apague". Precisamente con una de las canciones de ese disco, "Franco resurrección" y su estribillo de "malditos bastardos". A lo largo de la actuación fueron sonando temas como "Coas túas mans", "Pedagoxía do opresor", "Heroes da resistencia", "Ata que o lume se apague", "Alba da groria" o "A xustiza pola man". Los de A Estrada contaron con algunas colaboraciones especiales en su despedida de Bueu, con Nervo de Rebeliom, Sondarúa As Tanxugueiras.

El SonRías Baixas llega hoy a su ecuador. Será una jornada en la que se inaugura un nuevo escenario, el Regala, que estará en la zona de acampada. Allí actuará a las 13.00 horas Ambigüo (la banda ganadora del concurso Sonidos Mans), a las 16.00 horas Som do Galpom y a las 17.15 horas el reggae feminista de Hakuna Tanaka.

Los conciertos en el escenario principal Super Bock empezarán a partir de las 20.00 horas. Primero tocarán Nius de Nit, a quienes seguirán Iseo & Dodosound. A las 23.00 horas está prevista la aparición de una de las bandas más esperadas de este año: La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A.) y al filo de la una de la madrugada serán las rimas de ToteKing. El fin de fiesta de hoy está previsto para las 2:45 horas, con los catalanes Muyayo Rif.