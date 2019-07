Cubos de risa en la alameda de Cangas

Los 13 cubos de la exposición de FARO DE VIGO "Ilustrando. As historias do noso día a día", con más de 200 viñetas de los humoristas gráficos Luis Davila y Gogue, ya está en Cangas en donde se puede visitar en los Xardíns do Sinal o alameda nueva hasta el 14 de julio. El alcalde Xosé Manuel Pazos inauguró ayer esta muestra en compañía del diputado provincial, Carlos López Font, quienes destacaron la genialidad de esta iniciativa, todo un "espectáculo de humor" que además se ha hecho coincidir con la celebración de la XXXVI Mostra de Teatro Cómico e Festivo de Cangas.

Detrás de los personajes de Dora "A desbrozadora" , Mucha o a galiña y de Floreano, Monchiña, Epifanio, Cachiña, don Ramón "O cura" o el propio viño de Barrantes está la creatividad de dos grandes humoristas gráficos Luis Davila (Bueu, 1972) y José Ángel Rodríguez López "Gogue" (O Grove,1953). Ellos les dan vida en las viñetas que, a diario, publica FARO DE VIGO y que desde ayer se pueden ver, a través de una selección, en la alameda nueva de Cangas en la exposición itinerante y al aire libre "Ilustrando. As historias do noso día a día", que organiza el diario decano de la prensa nacional.

Compuesta por 13 cubos de gran tamaño con algo más de 200 tiras de "Laureano", de Gogue; y de "O Bichero", de Luis Davila;fue inaugurada en la tarde de ayer por el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, quien se refirió a ella como un "espectáculo de humor" que además se ha hecho coincidir con la celebración de la Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas cuando la localidad se llena de visitantes. Fue precisamente en O Morrazo en donde Davila comenzó a publicar sus tiras cómicas un año después de que arrancara la edición de FARO en esta comarca en 1998.

Con Dora convertida en un icono de la mujer rural, hablando de las preferentes, de la falta de médicos, de la desigualdad laboral a Spiderman haciendo de percebeiro o la confesión de Monchiña, la mujer de Floreano, a que su miedo no es la oscuridad si no el recibo de la luz o portando tinto de Barrantes en la baca del coche para solucionar el conflicto en Cataluña. Así son las tiras de estos dibujantes que ayer ya hicieron reir a muchos de los que visitaron la exposición.

Xosé Manuel Pazos estuvo acompañado por el diputado provincial y portavoz del PSOE en el gobierno de Vigo, Carlos López Font, en representación de la Diputación, que patrocina la exposición junto al Concello de Cangas, Concello de Vigo y Banco Sabadell Gallego, de ahí que también se desplazara su director en esta localidad,David Uzal, como también en representación de FARO DE VIGO su gerente Pedro Costa; la responsable comercial de zona Raquel Rey y la delegada del diario decano en la edición de O Morrazo, Cristina González.

La exposición permanecerá en la alameda nueva hasta el 14 de julio para divertir a los vecinos y visitantes que paseen por estos jardines, a través de estaretranca gallega de unas tiras cómicas, publicadas a lo largo de los últimos años en FARO, en las que se abordan los más variados temas de actualidad.

Carlos López Font destacó que esta muestra, que ya estuvo expuesta en la calle Príncipe en Vigo, en Pontevedra, Redondela, Vilagarcía y Marín, es "una idea genial de FARO DE VIGO, que tiene el placer de poder contar con estos dos grandes artistas que ponen el humor, día a día, en nuestras mañanas al leer el periódico". Añadió que era una gran idea "refundir" una exposición al aire libre y que tanto desde el Concello de Vigo como desde la Diputación no dudaron en apoyar esta iniciativa: "Es una forma de acercar el humor a cantidad de gente, vecinos y veraneantes y seguro que por este paseo habrá cantidad de sonrisas".

Por su parte, Pazos se refirió a la "suerte" y a la "historia" de FARO DE VIGO porque siempre ha contado con grandísimos ilustradores que complementaron las páginas de noticias, con sus chistes. Recordó al mestro Quesada o al mismísimo Castelao, que también fue ilustrador de prensa escrita. Se refirió también a Davila y a Gogue como dos grandes ilustradores y destacó de ellos que no era casual que hubieran nacido en dos penínsulas con formas muy parecidas, en alusión a la de O Morrazo y en donde está O Grove: "Los dos son nativos, son peninsulares y eso les da esa punto, ese aguijón de ese toque de ironía que muy pocos ilustradores tienen".

Las viñetas que se pueden ver en esta exposición, están recopiladas también en sendos libros a la venta.