El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, inauguró esta mañana el tercer y último tramo de la Autovía do Morrazo que entra en funcionamiento a las cinco de la tarde y que dijo que es un modelo de hacer carreteras "que ten que ver coa forma de ver nós Galicia, de facer país". Destacó que a pesar de las dificultades económicas de estos años, de las recesiones continuadas y de las vacas flacas "entregamos a Galicia 220 kilómetros de vías de alta capacidade sen peaxe, e que esa é a nosa forma de entender o país. Fixemos máis kilómetros e vías de alta capacidade sen peaxe que en boa parte dos tempos anteriores de benestar económico".

La inauguración se llevó a cabo en el enlace de Meira, en Moaña, en una carpa en donde se proyectó un vídeo sobre la obra, y con la presencia de la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez; los alcaldes de Cangas, Bueu y Vilaboa y el concejal Odilo Barreiro en representación de la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, que disculpó la ausencia porque tenía que oficiar una boda; la presidenta del CES y de nuevo líder del PP en Vigo, Corina Porro y representantes populares de la comarca, entre otras autoridades.

El regidor de Cangas, Xosé Manuel Pazos, decidió finalmente aceptar la invitación, ya que había anunciado que no acudiría, al ofrecerle la consellería la posibilidad de hablar en nombre de los alcaldes como así hizo, y porque consideró que era el buen momento para presentar las reclamaciones pendientes. Dijo que la autovía tendría un "efecto chamada" a las playas de esta comarca y que como no podía prohibir la entrada de la gente, emplazó a la Xunta, y también a la Diputación, para mejorar la PO-315, que atraviesa Aldán y en donde acaba el tramo que sigue como Corredor do Morrazo, haciendo embudo. De igual manera afirmó que sin ser técnico, "meten medo" los taludes en la márgenes que "espero respeten os estándares de seguridade".



Feijóo señaló que en esa línea de hacer país, van a seguir adelante con su compromiso de que las autopistas de competencia autonómica con peaje sean las más baratas de España y por eso se solicitó tanto al gobierno anterior, como al actual como al que venga una rebaja de los peajes de la AP-9 para las personas que hacen ida y vuelta en el mismo día y que no pueden pagar las tarifas que tienen ahora. También dijo que se iba a seguir haciendo país invirtiendo 65 millones de euros en mejoras de seguridad vial: "Non se trata de facer un kilómetro máis, senon ter as estradas autonómicas en mellor conservación que a rede estatal estatal e provincial". De igual forma anunció que las inversiones en O Morrazo no acaban aquí, si no que hay el compromiso de eliminar los Tramos de Concentración de Accidentes(TCA), llevar a cabo la sendas peatonales comprometidas, culminar el proyecto de puesta en valor del Castro de Montealegre, en Domaio que se salvó en el trazado de la Autovía con el desdoblamiento del túnel; y la construcción de un falso túnel en el ramal de bajada a Cangas, para evitar desprendimientos en épocas de lluvia. Entre otras inversions, anunció para este verano el inicio de la intermodal de Vigo.

Destacó también que se había cumplido con el compromiso de que la autovía estuviera abierta en verano, que entra hoy a las seis de la tade. La carretera, técnicamente denominada AG-46, se construyó sobre el antiguo corredor, desdoblando, con cuatro carriles, los 11,1 primeros kilómetros,entre Domaio y Cangas, mientras que continúa igual, con dos carriles, hasta el Alto da Portela. las obras comenzaron en marzo de 2016 y supusieron una inversión de la Xunta de 55 millones de euros.