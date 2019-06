"Ni somos machistas ni misóginos"

El IX Torneo de Fútbol 7 de la Cultural Deportiva CD Beluso, de Bueu, se ha visto envuelto en la polémica por el reparto de premios, al dejar a las mujeres con la mitad de cuantía que a los hombres y que denunció en su Facebook, por discriminación, el Colectivo Feminista de Pontevedra. El presidente del club, Antonio Castro "Toñín" y el secretario Ángel Nogueira, son tachados de "machistas y misóginos". Ellos lo niegan y atribuyen el reparto al menor número de equipos de mujeres.

Un premio en metálico de 250 euros para el equipo ganador femenino y 500 -el doble- para el masculino. Fue el dedo en la llaga que hizo saltar al Colectivo Feminista de Pontevedra que denunció en su Facebook la discriminación que el IX Torneo de Fútbol 7 de la Cultural Deportiva de Beluso, previsto para este fin de semana en Bueu, realizaba a las mujeres al reducirles a la mitad la cuantía de los premios con respecto a la de los hombres. Se otorgaban 250, 150 y 50 euros más trofeo a los cuatro equipos clasificados de mujeres y 500, 250 y 150 a los ocho de hombres, además de trofeo. "Se eres un equipo formado por HOMES e quedas no primeiro posto, gañas 500 euros. Se eres un equipo de MULLERES, e quedades de primeiras gañades 250 euros. Ou sexa, se eres muller mereces a metade do que lle dan a un home por facer exactamente o mesmo", señala en su Facebook el colectivo Feminista de Pontevedra. También critica el distinto precio de la inscripción para hombres y mujeres: "Se eres home pagas 150 euros; se eres muller, 120 euros (Nada proporcional dado que sendo muller gañarías a metade, e sendo coherentes a inscripción feminina tería que ser en todo caso a metade tamén".

La crítica del colectivo generó una gran polémica y enturbió la imagen de un torneo o mundialito que siempre ha sido de hombres y que este año se quiso abrir también a las mujeres, como asegura el presidente del CD Beluso, Antonio Castro "Toñín" muy dolido ayer con las acusaciones que vertieron contra él y el secretario del club, Ángel Nogueira, de "machistas y misóginos". Ambos niegan tales acusaciones y por la tarde estaban en el campo junto a la tesorera y la presidenta de la escuela de fútbol base, ambas mujeres, Ana Domínguez y Miriam Piñeiro, respectivamente.

Antonio Castro asegura que si se ha hecho este reparto de premios es porque participan menos equipos femeninos, ya que no hay, con un máximo de 10 en mujeres y de 40 en hombres. Añade que también la inscripción es menor con 150 euros para cada equipo masculino y 120 para los femeninos. Por eso que asegura que en porcentaje, el premio de las mujeres es mayor que el de los hombres y no entiende que se le acuse de esta manera cuando este año además se ha querido incorporar también a mujeres en el torneo. Aunque hasta el jueves no acaba el plazo de inscripción, desde la directiva aseguraban ayer que con toda probabilidad, el torneo se va a suspender por falta de inscripciones suficientes ya que coincide un mundialito en Marín. Se extraña de que las críticas se hayan centrado en el torneo de Bueu cuando hay otro en Moaña con premios también diferentes para hombres y mujeres.

El presidente no comparte que a su whatsApp le hubieran llegado descalificativos por parte de una persona que primero preguntó si había plazas todavía para anotarse. Asegura que él le contestó que sí y, acto seguido, le contestó que esperaba que al final se suspendiera "por machista y misógino". "El insulto no es gratis", señala el presidente del Beluso que niega ser machista y misógino: "No voy a consentir esto porque tengo una hija", asegura el presidente.

"Lava a louza"

La vicepresidenta del Colectivo Feminista, Susana Rosillo, asegura que cuando ven algo polémico, como ha sido lo de Beluso, suelen denunciarlo. En este caso, una compañera, sin estar vinculada al fútbol, vio el cartel de Beluso y se comentó en el Colectivo. Dice que se llamó a uno de los organizadores para pedirle explicaciones por esta discriminación y que su respuesta no les gustó porque llegó a decir que él no era machista, que era feminista porque "él tamén lava a louza e que a discriminación é unha mentira que dicimos as mulleres". Reconoce que después se les explicó que el reparto era porque había menos equipos de mujeres, pero también se les respondió que no era equitativo el precio de la inscripción, al menos tendría que ser la mitad también. Dice que una compañera llamó también al Concello de Bueu para advertir de este evento y le comunicaron que era "intolerable". El cartel, sin embargo, seguía ayer colgado en la página web oficial del Concello.