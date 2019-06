¿Cómo se reciclan los residuos sanitarios en el Álvaro Cunqueiro?

Un grupo de estudiantes de la materia de Cultura Científica de 4º de la ESO del Instituto As Barxas de Moaña, acompañados de su profesor, visitaron el hospital Álvaro Cunqueiro, en donde los técnicos les explicaron el Plan de Xestión Avanzada e Ecolóxica que se desarrolla en el área sanitaria con el fin de realizar una correcta clasificación de los residuos para su posterior tratamiento.

El subdirector de Procesos Asistenciais de Enfermaría y coordinador del Comité de Sustentabilidade Ambiental de la EOXI de Vigo, Xoan Hermelo, aseguró, tal y como señala el Sergas, que "o Álvaro Cunqueiro é un referente no conxunto do Sistema Nacional de Saúde polo seu compromiso medioambiental, xa que é o primeiro edificio sanitario recoñecido pola prestixiosa certificación internacional "Breeam Es", que acredita as edificacións máis esixentes en materia de sustentabilidade, eficiencia enerxética e respecto polo medio"-.

O Plan de Xestión Avanzada e Ecolóxica permite, añade el Sergas, que el papel, cartón o el plástico puedan ser reciclados con garantías, y solo se eliminen con procedimientos especiales aquellos realmente peligrosos o tóxicos que pudiesen entrañar riesgos para la salud pública o medioambientales, como son los biocontaminados, los citostáticos o los restos de químicos.

Los hospitais del CHUVI disponen de locales específicos para el almacenamento de los residuos. El 75% dos mesmos son generados en el hospital más grande, en el Alvaro Cunqueiro, que dispone de una gran nave, específica y exclusiva para este almacenamento y xestión de residuos, emplazada lejos del edificio central y de fácil acceso y manobra, que cuenta con dos compactadoras y diversos contenedores para los diferentes tipos de resíduos.