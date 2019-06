Los gitanos gallegos plantean un acuerdo de paz que es rechazado por los zamoranos

La Sociedad Gitana en Galicia informa que los vendedores gitanos gallegos (clan de los morones), a través de sus abogados, decidieron trasladar a los vendedores gitanos zamoranos un" acuerdo de paz real" y totalmente distinto al que se firmó en el año 2014, tendiendo de esta forma la mano para tratar de terminar con las tensiones existentes entre ambas famiilias. Este supuesto acuerdo de paz habría sido rechazado por los zamoranos.

Los gitanos gallegos retirarían todas las denuncias y acusaciones contra los gitanos zamoranos siguiendo trabajando con su propia cooperativa de gitanos gallegos y, además, se negarían a declara en el acto del juicio por la reyerta en el mercadillo de Cangas el 16 de octubre de 2015 que comienza el próximo día 1 de julio en el Juzgado Número 2 de Pontevedra. PIden que los gitanos zamoranos hagan lo mismo.

Los vendedores gitanos gallegos no acudirían a ninguno de los mercadillos del Baixo MIño, es decir Salvaterra, La Guardia, Tui, O Porriño, Cangas del Morrazo, Salceda de Caselas, Tomiño, Baiona, Mondariz, Ponteareas, Gondomar y Goián, un totla de 12 mercadillos. Los gitanos gallegos no acudirán a esos Concellos ni a trabajar ni a realizar actividades de ocio, como salidas, tomar copas, celebraciones, etc, dejando estos espacios reservados exclusivamente para los gitanos zamoranos, con el fin de evitar cruces entre las diferentes familias, al menos a corto plazo.

Asimismo, los gitanos zamoranos no acudiría a ninguno de los mercadillos desde la zona de Mos hacia Pontevedra: San Cosme, Vigo, Redondela, Marín, Pontevedra y Moaña, dejando estos espacios reservados a los vendedores gitanos gallegos, igualmente tanto para trabajo como para ocio.

La propuesta de acuerdo de paz fue trasladado por parte del abogado de los gitanos gallegos al abogados de los gitanos zamoranos, Alfredo Iglesias.

Según señala la Sociedad Gitana en Galicia, el abogado Alfredo Iglesias trasladó a los gitanos gallegos que su defendidos no deseaban ningún acuerdo de paz.