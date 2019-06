Una bienal encantada

La Sala de Exposiciones del Auditorio Municipal de Cangas se engalanó con la muestra de la Bienal Arte no Morrazo. Las cincuenta obras seleccionadas decoran las paredes, ocupan los pasillos y en el foro principal se mezclaban con sus autores y con el público que acudió a la inauguración del certamen.

Comentaba el comisario de la Bienal de Arte no Morrazo, Camilo Camaño, que la diferencia de esta bienal y las demás es que conserva todos los estilos, desde la figuración y el realismo hasta la abstracción y el conceptualismo, pasando por la instalación. Y es verdad. La persona interesada en el arte que acude a ver la exposición podrá encontrar todos esos estilos y más, porque como señaló en su discurso la decana de la Facultade de Belas Artes de Pontevedra, Silva García, hay mucha obra de investigación. Al neófito, pero curioso público que acuda estos días a ver la muestra se encontrará con obras con las que puede congraciarse con el arte moderno y no llevarse las manos a la cabeza. Abunda el realismo y el hiperrealismo en medio de una nebulosa de arte conceptual con cosas buenas o malas, depende de quién las mire. Pero el público es un público informado, que acude a dejarse sorprender y a aprender; a lo mejor no por este orden. En la escultura destacaban los motivos geométricos. La obra escultórica que presentaba Henrique Prado, vecino de Coiro, y titulada "Os Xigantes" llamó mucho la atención, como la de un argentino con nombre gallego, Xoán Ramón Pena Soto, confeccionada a base de círculos y que se titula el infinito más cerca. Justo detrás de donde las autoridades pronunciaban sus discursos, colgado en la pared, estaba el cuadro de un artista coreano. Apuntaba, y con razón, Camilo Camaño, que si este año hay menos obra de artistas extranjeros se debe principalmente a que es la calidad de la obra presentada por los artistas de aquí es mayor. Camilo Camaño destacaba la originalidad brutal de "una instalación" de Ruth Lodeiro, titulada "Xardín do mal" realizada en cerámica y con malla metálica. Ayer era el día de los artistas, sus familiares y de aquellos que son adictos al arte, que hay muchos más de lo que parece.

El discurso principal fue del comisario de la muestra, Camilo Camaño, que disculpó la ausencia del alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, por motivos de enfermedad, y que dejó para el recuerdo la frase del que es para él uno de los mejores críticos de arte en España, que en su obra "El gran espectáculo de la pintura española" dijo: "si nos equivocamos que Dios nos perdone, pero si acertamos, también" . Allí estaban los representantes de todos los partidos políticos en el gobierno en funciones, Mariano Abalo (ACE), Mercedes Giráldez (BNG) y Tomás Hermelo (ASpUN). Ante la ausencia del regidor local en funciones fue la primer teniente de alcalde Mercedes Giráldez quien se ocupó de dirigirse al público, con un discurso poco encendido, debido a las circunstancias que rodean a la familia de su compañero Xoán Carlos Chillón, pero lleno de ánimos para los artistas que acuden este año a la bienal. También estaba en la cabecera la representación de Frigoríficos de O Morrazo, que financia la muestra.