Algo más de 200 alumnos acuden a una selectividad que se repetirá en julio

"Ya se verá si el nuevo modelo funciona", asegura un profesor de instituto en O Morrazo sobre la nueva Evaluación del Bachillerato y Acceso a la Universidad (EBAU),a la que todos, tanto el profesorado como el alumnado siguen llamando por su antiguo nombre de selectividad, y que, como novedad este año, adelanta la convocatoria extraordinaria de septiembre a julio. Además de los exámenes ordinarios del 12, 13 y 14 de este mes, se celebrará también la convocatoria extraordinaria el 10, 11 y 12 de julio.



Para los alumnos que acabaron el curso de Bachiller con suspenso pero muy cerca del aprobado, esta convocatoria extraordinaria de julio puede ser positiva "porque con un pequeño esfuerzo" podrán aprobar y disfrutar plenamente de las vacaciones del verano, asegura un docente; pero los otros estudiantes que llegaron claramente suspendidos, no tendrán mucho tiempo para recuperar. Los institutos y colegios que ofertan Bachillerato celebrarán los exámenes de recuperación del curso, que antes hacían en septiembre, a finales de junio, para que los estudiantes que los aprueben se examinen de la EBAU.



En la comarca, un total de 203 alumnos -a falta de los datos delcolegio concertado Casa de la Virgen, de Cangas- se van a presentar a la selectividad de junio. De Cangas acuden 119, de los cuales 74 son del Instituto Rodeira y 45 del IES María Soliño. En Rodeira aprobaron el curso un 73% de los alumnos. Había 103 y se examinarán de la EBAU 74. En el IES María Soliño, aprobaron la mitad. De los 107 alumnos de 2º de Bachiller, pasaron el curso 51 y van a selectividad, 45.



Por lo que respecta a Moaña realizarán este examen 62 alumnos. De los 30 que cursaron 2º de Bachiller en el IES A Paralaia, aprobaron 22 y se presentan 20, ya que los otros 2 cursarán ciclos. En el IES As Barxas aprobaron 48 de los 72 estudiantes, de los cuales 42 se examinarán de la EBAU.



En cuanto a Bueu, hubo pleno de aprobados. En el Instituto Johan Carballeira acuden los 20 alumnos del curso y dos más de la escuela de adultos.



La selectividad se celebra este año también en medio de la polémica por la reivindicación desde Galicia y de otras comunidades como Castilla y León y Madrid de que haya la misma prueba para todos para garantizar la igualdad de oportunidades para los estudiantes y que tengan el mismo grado de dificultad y de corrección.



Entre el alumnado de O Morrazo hay diversidad de criterios. Aldara Currás, estudiante del IES Rodeira apuesta por seguir igual "porque entonces, comunidades como Galicia tendrían que renunciar a examinarse del gallego, pero sí deberían presentar la misma dificultad para todos y el temario más parecido o de la misma densidad". Abel Pastoriza, compañero del IES Rodeira, considera, sin embargo que sí debería ser una única prueba en toda España "pues todos los alumnos tienen acceso a cualquier universidad del país y qué menos que partir todos de las mismas condiciones haciendo igual prueba".



Aldara Currás y Abel Pastoriza son dos de los alumnos de O Morrazo que han obtenido mejores expedientes académicos de Bachillerato en este curso, junto a Marta Camaño Amado e Iván Novegil, con Matrícula de Honor en el IES María Soliño; Eloi Corral, del IES A Paralaia; Luzmar Cordeiro, Raquel Paredes y David Pereiro, del IES As Barxas; también con Matrícula de Honor; y Pablo Martínez Patiño y Nuria Davila Gago, del IES Johan Carballeira.



Todos apuran estos últimos días para preparar el examen de EBAU. Pablo Martínez, que realizó el bachillerato por la rama de Ciencias en el IES Johan Carballeira asegura que estudia por la mañana y por la tarde "y cuando no puedo más paro un poco para relajarme. Cada día intento centrarme en una materia o si puedo en dos", explica. Lo que más le preocupa es el poco tiempo que tienen para poder estudiar desde que finalizó el curso. "La verdad es que no hay mucho tiempo, pero espero estar preparado". Se muestra confiado en asignaturas como Biología, Química o Matemáticas y más preocupado por Historia de España, "es mucho temario y fue la que peor llevé durante el curso", o Lingua Galega, sobre todo por la parte de literatura. La amplitud de los temarios es otro de las preocupaciones.



Nuria Davila Gago, de 18 años y alumna también de Bueu, compagina sus horas de estudio entre su domicilio y la biblioteca pública junto a sus amigas. "Cuando empecé a estudiar hice un cálculo del número total de temas que tenía que estudiar y los dividí por días para poder verlos todos", cuenta. También intenta centrarse en aquellas materias que siente un poco más flojas. "Creo que lo que mejor llevo es Química y Biología y me cuesta un poco más Lengua y Literatura", dice.



Al igual que otros compañeros reconoce que enfrentarse en solo tres días al temario de todo el curso impone respeto. "Al principio te mete miedo, pero cuando empiezas a revisar los temas te das cuenta que te fueron quedando a lo largo del curso y los sabes. Aún así los nervios son inevitables", asegura.



Con un doble mérito llega a la EBAU el cangués Iván Novegil debido a su ceguera que padece desde niño y al q ue él no le quiere dar más importancia a la hora de hablar de sus estudios. Consiguió un 9,14 de media en el IES María Soliño. Estudia con un ordenador adaptado que otorga la Xunta y con auriculares y pantalla braille que subvenciona la ONCE. En su caso realizará la selectividad en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Pontevedra y está estudiando de mañana y de tade, aunque tranquilo, dice este estudiante cuya meta está en ser pediodista.



Marta Camaño, del mismo instituto cangués, se muestra muy satisfecha de su matrícula de honor que "é froito dun gran esforzo, de moitísimas horas de dedicación e, sobre todo, dun traballo constante" Estudió el bachillerato de Ciencias Sociales y le dedica en torno a 12 horas al día a preparar la EBAU.



Incluso entre los alumnos con expedientes más brillantes existen críticas a este sistema de exámenes. Luzmar Cordeiro, de As Barxas, considera que el verdadero corte debería estar en las notas y la materia aprendida a lo largo de ESO y Bachillerato. Algo sabe de la materia, pues sueña con estudiar magisterio y dedicarse a la docencia.



En su instituto se concedieron tres matrículas. Destaca la de David Pereiro, con un 10 exacto. "Estas notas se consiguen con mucho esfuerzo, no hay otra forma", desvela. Quiere estudiar Matemáticas en la Universidad de Santiago y teme sobre todo el examen de Lingua Galega. La materia del idioma propio es la que más preocupa a muchos estudiantes de la comarca, que ponen el énfasis en sus 12 temas dedicados a la literatura.



De A Paralaia, Eloi Corral, optó por darle un valor doble a su examen de matemáticas renunciando a una optativa. Con una media de 9,9, aspira a estudiar Física, Robótica o Ingeniería Aeroespacial. Como muchos a esa edad, las indecisiones sobre su futuro académico acaban resolviéndose a última hora.





Aldara Currás Rodas - Alumna IES Rodeira (media 9,74)





Aldara Currás Rodas - Alumna IES Rodeira (media 9,74)

"Siempre he querido trabajar en la ONU en temas de mujeres"

Realizó el Bachillerato de Humanidades porque su meta, desde niña, siempre fue estudiar Derecho y tiene claro que quiere trabajar en la ONU en temas de mujeres. Su idea es matricularse en el doble grado de Estudios Internacionales y para ello se tendrá que ir a Madrid. El listón está alto porque necesita un 13,4 en la EBAU,pero en el Bachiller ya demostró hasta dónde puede llegar y eso le ayudará en el duro camino hasta la ONU: "Se llega con becas, pero con notas muy altas".

Raquel Paredes - Alumna del IES As Barxas (Media 9,95)





Raquel Paredes - Alumna del IES As Barxas (Media 9,95)

"Con tanto examen es imposible no dejar materia para el final"

Raquel Paredes estudió el bachillerato científico. "Procuré no dejar la materia para el final, pero en este curso hay tantos exámenes que es inevitable estudiar buena parte el día antes", desvela. Siempre obtuvo buenas notas, incluso logró matrícula también en ESO. Tiene la intención de estudiar Biotecnología en Santiago "para lo que necesito más de un 12". Le preocupan sobre todo los exámenes de matemáticas y química y asegura que de momento está "muy relajada".

Pablo Martínez Patiño - Alumno Johan carballeira (media 9,27)





Pablo Martínez Patiño - Alumno Johan carballeira (media 9,27)

"Me interesa conocer la forma de pensar del ser humano"

Reconoce que afronta con "nerviosismo" la selectividad, aunque también admite que no tiene mucha presión. "Quiero estudiar Psicología, una carrera para la que en principio no piden una nota muy alta. Me interesa mucho conocer la forma de pensar del ser humano y me gustaría poder ayudar a la gente". Aunque preocupado con la EBAU porque es la materia de todo el curso "creo que estamos bastante bien preparados y no parece que vaya a ser tan difícil como la pintan".

Iván Novegil Cancelas - Alumno del IES María Soliño (media de 9,14)





Iván Novegil Cancelas - Alumno del IES María Soliño (media de 9,14)

"Me apasiona la radio, quiero estudiar Periodismo y trabajar en la profesión?"

Ya fue Premio Extraordinario de Educación Secundaria, cuando estudiaba en el colegio Compañía de María de Cangas, y ahora ha conseguido, con el doble mérito de su ceguera de nacimiento, ser uno de los mejores expedientes de Bachiller en el IES María Soliño. Iván Novegil, de 17 años, realizó la rama de Humanidades y ha vuelto a demostrar que no hay obstáculos en su vida. Es un apasionado de la radio, quiere estudiar Periodismo en Santiago y desea trabajar en esta profesión. Lo cierto es que domina el lenguaje y habla tan rápido como piensa: "Espero poder entrevistar a aquellos que consigan acabar con la crisis".

Marta Camaño Amado - Alumna Ies María Soliño (matrícula de honor)





Marta Camaño Amado - Alumna Ies María Soliño (matrícula de honor)

"Gustaríame estudar Economía e escoller un traballo que me permita ser eu mesma"

Aunque nació en Lugo, es canguesa ya que desde los dos años vive en Darbo. Toca la gaita, la pandereta, canta y hace teatro y además ha obtenido Matrícula de Honor en el Bachillerato en el IES María Soliño, en donde estudió la rama de Ciencias Sociales, con Matemáticas y Economía. Quiere estudiar el grado de Economía en Compostela, pero no tiene claro aún el tipo de trabajo pero sí "un que me permita ser eu mesma e gozar del". Ahora dedica doce horas del día a estudiar la selectividad. No desearía que le tocase alguna pregunta sobre "La verdad sobre el caso Savolta", el libro de lectura obligatoria en lengua castellana.

Abel Pastoriza Vilas - Alumno del IES Rodeira (media de 9,65)





Abel Pastoriza Vilas - Alumno del IES Rodeira (media de 9,65)

"Pensé en hacer Ingeniería Aeroespacial, pero ahora creo que Matemáticas y Física"

Se considera un veterano en el IES Rodeira, en donde estudió Secundaria y Bachiller, desde los 12 años -ahora tiene 18. Su rama fue el Bachillerato Tecnológico porque en su mente siempre rondó la idea de ser ingeniero aeroespacial y estudiar la carrera en Madrid, pero después cambió y asegura que casi está decidido a estudiar un doble grado de Matemáticas y Física o solo matemáticas. Dependerá de la nota que saque en selectividad. Admite que su fuerte no es la organización y dice que estudia "lo que mi concentración y mi cabeza son capaces de aguantar", unas dos horas y media por la mañana y tres y media por la tarde.

Nuria Davila Gago - Alumna Johan Carballeira (media 9,52)





Nuria Davila Gago - Alumna Johan Carballeira (media 9,52)

"Mi meta está en entrar en Medicina y necesito una selectividad casi perfecta"

Acaba de cumplir 18 años y estudió Bachillerato Científico por la rama de Biología. "Después de todo el esfuerzo del curso ya solo queda esto. Durante el año trabajé bastante y creo que se puede conseguir el objetivo", asegura. Ella tiene muy claro lo que quiere estudiar y que no le quedará más remedio que hacer una selectividad casi perfecta para cumplir su sueño. "Me gustaría estudiar Medicina, que tiene una de las notas de acceso más altas. El curso pasado estuvo en 12,200", explica. La apuesta por esta carrera es una "vocación personal" y le gustaría estudiar en Santiago, aunque si fuese necesario se iría a otro sitio.

Eloi Corral - Alumno del IES A Paralaia (media 9,9)





Eloi Corral - Alumno del IES A Paralaia (media 9,9)

"Todavía no sé lo que quiero estudiar, si Física o Ingeniería Aeroespacial"

A una sola décima del 10, Eloi Corral asegura que todavía no tiene decidido qué estudiar a partir del próximo curso. "Algo de ciencias seguro. Supongo que Física, Ingeniería Aeroespacial o Robótica". Compagina sus estudios con el atletismo, compitiendo ahora en las filas del RC Celta. Reconoce que siempre estudia con más intensidad unos días antes de cada examen, técnica que a la luz de sus notas le da un gran resultado. Está preocupado, de cara a la Selectividad, sobre todo por el examen de matemáticas, "porque cuenta doble por mi elección, así tengo que hacer una optativa menos", desvela.

Luzmar Cordeiro - Alumnos del IES As barxas (Media de 9,9)