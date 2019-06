El PSOE acepta iniciar contactos con el BNG pero le "planta" en la mesa del paseo de Seara

Los socialistas de Moaña acordaron por unanimidad iniciar, a partir del viernes, conversaciones con el BNG para estudiar la posibilidad de un nuevo gobierno de coalición, aunque las negociaciones se plantean duras porque quieren tener responsabilidades mayores que las que demostraron en este último bipartito que pasarían, según las fuentes consultadas, por tener la totalidad de la Concejalía de Obras, llevar Urbanismo y vincular Turismo a Cultura. Es la pretensión de los socialistas, sin perder la referencia de que vuelven a ser solo tres concejales en la corporación, pero conscientes de que son indispensables para un gobierno de mayoría absoluta con el BNG, que ha logrado un edil más y tiene 7.

El acuerdo lo adoptaron en una reunión de militantes, simpatizantes y miembros de la lista electoral que se desarrolló en la noche del lunes bajo la presidencia de la que fue cabeza de lista y actual portavoz del grupo municipal y teniente de alcalde en funciones, Marta Freire; el veterano José Luis Leite, que ejercerá de mediador en esa negociación; y del portavoz del comité electoral y miembro de la candidatura, Julio Martínez.

El primer paso para marcar protagonismo ya lo dieron ayer los socialistas. El lunes acordaron "plantar" al BNG en la reunión convocada por la alcaldesa, Leticia Santos, de la mesa de diálogo del paseo de Seara para presentarel proyecto elaborado por los técnicos contratados por el bipartito para acabar el paseo y acondicionar las dos carpinterías de ribeira. Los socialistas decidieron no ir por considerar que no era el momento a 15 días de la investidura de la Alcaldía y cuando todavía no está garantizada, tal y como señala Julio Martínez.: "No es de recibo que un grupo que forma parte del gobierno reciba el proyecto al mismo tiempo que los colectivos vecinales, cuando primero el proyecto tiene que pasar por los grupos, consensuarlo y exponerlo a los colectivos". Insiste en que no era el momento a unos días de la investidura "cuando hubo cuatro años para resolverlo y no se puede meter prisa unos días antes". Además, y con el apoyo también de Marta Freire, asegura que ya hubo contactos previos de fin de semana "pero no se hizo caso y se siguió adelante. Creemos que no era buena forma de iniciar conversaciones".

Respecto al inicio de contactos con el BNG para pactar un gobierno de coalición, Julio Martínez asegura que se van a elaborar unas medidas programáticas, con un planteamientode mínimos en cuanto a las condiciones para fomar parte del gobierno y que "de no ser satisfechas, nos quedaríamos en la oposición".

Quedarse en la oposición fue algo que un sector de los presentes en la reunión también defendió, sin necesidad de que se iniciaran contactos, aunque finalmente se optó por la otra vía. Sí que se descartó conversaciones con el PP, con los que, por número, el PSOE podrían formar gobierno, pero se rechazó, señala el portavoz del comité electoral, quien reconoce que hubo algún contacto previo.

Por lo que respecta al reparto de concejalías en esa negociación con el BNG, Martínez señala que por el momento no se quiere hablar de eso, solo de medidas programáticas y que lo último será el reparto de áreas. Sin ebargo fuentes consultadas, señalan que será algo primordial en la negociación, sobre todo con Obras, Urbanismo y Turismo y Cultura.