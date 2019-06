Psicosis en el 44 de la avenida de Galicia

Cierta psicosis rondaba ayer a los vecinos del número 44 de la avenida de Galicia, lugar donde apareció una serpiente ratonera, demasiado alejada de su hábitat natural: el sureste de Estados Unidos. Había temor a que su dueño pudiera tener más reptiles de este tipo y se hacía hincapié en la posibilidad de que lo que sucedió el lunes se pudiera repetir. Temen encontrarse con más serpientes por el ascensor o las escaleras y llaman la atención sobre el hecho de que nadie se hubiese disculpado por el descuido. Este tipo de serpientes tiene veneno,pero no es mortal para el ser humano.

Por las averiguaciones realizadas por los vecinos que temían ayer conciliar el sueño, el reptil conocido también como serpiente del maíz tenía dueño y vive en el edificio. Y es que el animal apareció enroscado encima de la lavadora situada en el balcón de un segundo piso y todo hace suponer que cayó de una vivienda superior. El edificio cuenta con 21 pisos y la mayoría vivía ayer con preocupación la situación que para otros se quedaba en una anécdota curiosa. Las madres eran las que se mostraban más preocupadas, temerosas de que sus hijos se encontraran con una serpiente, porque una de las hipótesis que se baraja es que el dueño tuviera la serpiente para tener crías y después venderlas.

El desasosiego era ayer grande. En los pisos se inspeccionaban lavadoras, baños y escondrijos por el temor a encontrarse con otro espécimen, que aunque es poco improbable el estado de psicosis provoca esta inquietud que crece de vecino en vecino. Alguien del edificio, ayer, ya comentaba que le había parecido ver una.

También aseguran los vecinos que la Guardia Civil no puso ningún cartel en el edificio anunciando de que se había capturado una serpiente ratonera con el propósito de que apareciera el dueño. Pero los residentes en el edificio están convencidos de que no va a aparecer, porque lo más probable es que la tuviera de manera ilegal en la vivienda. Algunos vecinos sí que anunciaron su intención de acudir hoy al cuartel de la Guardia Civil con el fin de que el caso no pase por alto y se busque al dueño de la serpiente y saber así si era el único ejemplar que tenía o tiene más. Quieren dormir tranquilos y estaban convencidos de que esta noche sería difícil. Aunque el suceso fue a las 07.0 horas del lunes, muchos vecinos se enteraron ayer por la tarde de lo sucedido.