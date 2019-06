El PP acusa al bipartito de ocultar la renuncia de la empresa presentada al concurso eléctrico

El contrato del suministro eléctrico que el gobierno bipartito había anunciado como uno de sus proyectos estrella para cambiar el modelo actual, en manos de una gran compañía y apostar por las energías renovables, se ha vuelto en su contra tras hacerse público que la única cooperativa que se había presentado ha teniod ue renunciar por las pérdidas que le supondría los precios fijados en el pliego de condiciones.

El primero en criticar la situación es el portavoz del PP en el Concello, José Fervenza, que acusa al gobierno bipartito en funciones, BNG y PSdeG, de "mentir" a los vecinos sobre la puesta en marcha de la "gran revolución" en el suministro eléctrico. Y, además, le reprocha que utilizara el concurso para obtener beneficio electoral "a pesar de ser conocedores de que la única empresa que se había presentado iba a renunciar porque no le salían las cuentas después de la subida de la tarifa por el jefe de los socialistas, Pedro Sánchez".

Para los populares, el concurso no fue más que un "paripé" de nacionalistas y socialistas "justo antes de las elecciones municipales, al igual que hicieron con otros grandes proyectos "paralizados" durante años". Fervenza se refiere, por ejemplo, a la "entrega precipitada y a última hora, una semana antes del 26 de mayo, de proyectos como el del Paseo de Domaio del que recuerda que el convenio con la Xunta todavía no han firmado, o los terrenos para el centro de salud, "de los que nada se sabe a pesar del ruido que intentaron hacer para ocultar su incapacidad política. Ahora sólo falta que culpen a Feijóo de que `Nosa Enerxía´ haya renunciado al concurso", señala.

Fervenza asegura que el denominado concurso "estrella"del bipartito se ha convertido en una "decisión estrellada" por "hacer un concurso a la carta con el único objetivo de hacer campaña electoral, pero sin ningún estudio previo que diese viabilidad a esta concurrencia y, lo peor, sin intención alguna de mejorar el sistema eléctrico de Moaña". Añade que resulta curioso que no se presentase ninguna empresa y es que "desde el día uno este concurso estaba abocado al fracaso porque las cuentas no daban ni siquiera para quien se presentó en diciembre, sólo cinco meses antes de las elecciones, a pesar de saber que las tarifas no estaban actualizadas", resalta Fervenza.

Los populares esperan que el bipartito en funciones "dé una explicación a los vecinos y que el próximo concurso eléctrico sea más realista y piense verdaderamente en Moaña y en los moañeses".