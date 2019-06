El PP cangués avisa de que el "fracaso" de Encontros no Peirao puede jugar en contra de la peatonalización urbana

"Menuda chapuza!". Es el titular que utiliza el PP de Cangas para definir la política que lleva a cabo el Concello en los últimos meses "coa desculpa da peonalización do centro urbano", desde el acondicionamiento del megapaso de peatones hasta el aval a la jornada de Encontros no Peirao celebrada el reciente fin de semana, que califica de "fracaso" por no contar con la suficiente previsión. "Non son conscientes de que este feito pode que sirva máis para crear unha corrente de rexeitamento que de promoción da mesma", advierte el concejal Pío Millán, que teme el rechazo a la peatonalización por parte de algunos sectores afectados.

Los populares apuestan por peatonalizar y mejorar la accesibilidad en la villa, pero critican que desde el gobierno local caigan en la dinámica de "facer actuacións de forma desordenada, demostrando que non teñen un plan global de traballo neste senso". Lo acontecido durante el fin de semana, con el cierre del centro urbano al tráfico rodado y los aparcamientos para celebrar unas actividades con muy escasa participación "é unha mostra máis de que non se fixo a debida valoración do que podía suceder", abunda Millán, que carga culpas no a los particulares que la promovieron sino a los "responsables políticos da actuación, por non ter un plan de traballo con análise previo do posible resultado".

El Partido Popular también considera "grave" que este tipo de actuaciones cuesten dinero al Concello, tanto por el pago de horas extras a la Policía Local como por las "obras de pintado e acondicionamento que se están facendo de forma continua" y que luego se deshacen, también con fondos públicos, por falta de previsión y coordinación. Recuerdan que la peatonalización debe hacerse "de forma ordenada" y que los populares ya solicitaron en varias ocasiones que se elaborase un plan de tráfico en todo el municipio para dar solución a los atascos veraniegos en el entorno de las playas, mejorar el transporte público a las parroquias y trazar un "plan global" de peatonalización urbana contando con todas las partes implicadas. El PP solicitará todos los expedientes que aclaren las actuaciones realizadas.