El juzgado confirma una multa de 3.005 euros a Aqualia por vertidos en la playa de Loureiro

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra acaba de confirmar una multa de 3.005 euros a Aqualia por un vertido registrado en 2015 en la playa de Loureiro. Esa multa había sido impuesta por el Concello de Bueu después de incoar un expediente sancionador y que luego la empresa concesionaria recurrió, tanto en vía administrativa como judicial. Ante este fallo no cabe recurso de apelación.

Los hechos por los que el gobierno local decidió iniciar el expediente sucedieron entre el 12 de julio y el 19 agosto de 2015, cuando se registraron una serie de vertidos fecales en Loureiro. Esa carga contaminante procedía de la estación de bombeo de la zona y desde el Concello atribuyeron la incidencia a un "incorrecto" mantenimiento de la misma, lo que supondría una falta "grave" según el contrato. El Concello aportó informes de la Policía Local, de la empresa Ingeniería Lagares Oca y dos dictámenes jurídicos firmados por el asesor legal del Concello. También se cita el acta de inspección técnica levantada por Augas de Galicia. Todo ello sirvió "para sustentar esta imputación, para considerar que fue razonable, ajustado a la realidad, y suficientemente acreditado, tener por origen del vertido el que se fijó en la resolución sancionadora", concluye la sentencia del juzgado. La concesionaria alegaba, entre otros argumentos, la existencia de una conducción ilegal y en cuya detección y eliminación colaboró el Concello. No obstante, el fallo judicial subraya que eso no sirve para hacer desaparecer el origen "más que factible del vertido", que se sitúa en la estación de bombeo.

La sentencia formaba parte del orden del día de la junta de gobierno local de ayer y desde el Concello no ocultaban su satisfacción por la resolución judicial. "Isto demostra a eficacia do traballo de supervisión, seguemento e control que realizamos desde o goberno local para o o bo funcionamento do servizo de abastecemento, saneamento e depuración de augas", afirma el alcalde en funciones, Félix Juncal.