El BNG inicia contactos con PSOE y ACB para intentar formar un tripartito en Bueu

Una semana después de las elecciones municipales del pasado 26 de mayo el BNG de Bueu ha iniciado una ronda de contactos, algunos aún informales, para intentar formar un gobierno tripartito con PSOE y ACB-En Marea. El actual alcalde y candidato a la reelección, Félix Juncal, volvió a conversar ayer con el portavoz de los socialistas, José Manuel Vilas, y hoy tiene previsto reunirse con el de ACB, Julio Villanueva.

La propuesta para intentar formar un gobierno tripartito surge de la asamblea del BNG, que se reunió hace unos días para valorar los resultados del 26-M. Ayer hubo una primera aproximación entre nacionalistas y PSOE, aunque José Manuel Vilas asegura que de momento no hay una propuesta en firme encima de la mesa. Al mismo tiempo, el portavoz socialista reiteró lo manifestado tras la reunión que mantuvo con su candidatura este fin de semana. "A xente aínda non o ten claro, pide máis tempo para analizar a situación e decidir que camiño seguimos", manifestaba ayer por la tarde el representante del PSOE. Vilas insiste en que la última palabra sobre un posible pacto de gobierno dependerá de la asamblea, que en principio no se convocará hasta que se produzcan novedades.

El alcalde en funciones defiende la necesidad de explorar la posibilidad de un gobierno a tres bandas, que de cristalizar estaría integrado por un total de 11 concejales: 8 del BNG, 2 del PSOE y uno de ACB-En Marea. "Respondería á realidade da corporación, é o pronunciamento soberano do pobo de Bueu e pola nosa parte debemos propoñer esa alianza de gobernanza", defiende Félix Juncal. En caso de que esa coalición, a dos o tres bandas no salga adelante, el BNG gobernaría en minoría. Hasta la fecha tanto PSOE como ACB le han garantizado su apoyo en la sesión de investidura, fijada para el sábado 15 de junio.

Sin líneas rojas

Desde el BNG afirman que de partida no fijan líneas rojas para negociar un gobierno de coalición y consideran necesario generar "confianza" para poder alcanzar un acuerdo. "A nosa única prioridade é conseguir estabilidade para o goberno, sexa cal sexa a fórmula elexida. Esa estabilidade é o único que pode garantir que Bueu siga avanzando e transformándose en positivo", sentencia Juncal.