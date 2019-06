Aparece una serpiente ratonera roja en la lavadora de un segundo piso de un edificio en la villa de Cangas

No eran ni las 07.00 horas cuando una mujer se encontró con una serpiente ratonera roja enroscada encima de la lavadora. No se trataba de una vivienda situada en una primera planta y en la zona rural de Cangas, no. La serpiente apareció en un segundo piso de un edificio situado en la avenida de Galicia, por lo que se sospecha que el reptil tenga dueño, al menos eso es lo que piensa la patrulla de la Guardia Civil de Cangas que acudió a la alerta que atendió el Grupo Municipal de Emergencias en primer lugar. A lo que hay que añadir que este tipo de serpiente no acostumbra a reparar por estos lares. Su hábitat naturales el sudeste de Estados Unidos y es conocida también como serpiente del maíz.

Con calma

La mujer no perdió la calma en ningún momento. Dejó durmiendo a sus hijos y decidió que lo primero que debía hacer era dar la alarma. Así lo hizo y en su vivienda se presentaron efectivos del Grupo Municipal de Emergencias y poco después la Guardia Civil, preparada con guantes para coger al animal. La ratonera roja, en su intento de fuga, fue capaz de encontrar un hueco en la lavadora y adentrarse en este electrodoméstico. Fue necesario abrirlo para echar el guante a esta ratonera que, según los especialistas, no es peligrosa, pero tiene su dosis de veneno, aunque no es mortal.

La Guardia Civil llevó en una bolsa la serpiente para el cuartel de Cangas y allí fue a buscarla el Servicio de Medio Ambiente.

Todo hace suponer que la serpiente tenga dueño. De hecho la Guardia Civil colocó anuncios en el inmueble en el que se daba cuenta de la aparición de este exótico animal. Puede ser de algún coleccionista. También es habitual que se trafique con este tipo de reptiles, ya que su piel es muy apreciada.

La serpiente ratonera tiene fama de ser muy escurridiza y a sus propietarios se les advierte de ello cuando la compra. Otra de sus peculiaridades es que se reproduce muy deprisa. Habrá que pensar que no pudo hacerlo esta vez.