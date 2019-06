Costas evalúa "in situ" la duna de Areabrava para fijar su protección

Costas del Estado sigue recabando datos sobre la situación de la duna de Areabrava y la posibilidad de dotarla de una pasarela que evite su deterioro, como reclaman los vecinos. El jefe provincial, Enrique Fernández Menéndez, visitó el viernes la zona en compañía del alcalde, Xosé Manuel Pazos, y de varios técnicos del departamento estatal, que "tomaron datos e fotografías in situ para analizar a situación e as opcións de mellorala", en palabras del regidor. Pazos entiende que no se trata de una actuación "de gran calado" y confía en que Costas la acometa.

La asociación de vecinos de Vilanova insiste en que la gran duna que caracteriza la playa canguesa está siendo destruida por falta de protección, y con ello su vegetación propia.