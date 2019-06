El Concello reduce al entorno de la plaza la segunda jornada de "Xoguemos no peirao", con escaso público

Segunda jornada del encuentro "Xoguemos no peirao" y de nuevo escasa afluencia de público participante en las actividades. El fiasco del sábado por la tarde, cuando apenas unas decenas de personas se concentraron en el espacio acotado entre la Praza das Pontes y la rotonda de la lonja, obligó a la Policía Local a cambiar de planes y no volver a cerrarlo al tráfico rodado, instando a concentrar las actividades en el entorno de la plaza de abastos, que fue más que suficiente para acogerlas.

Los responsables municipales dan por hecho que la iniciativa -promovida por el técnico Rafael Barreiro y avalada por el Concello- no volverá a repetirse, al menos con esa misma fórmula, pues consideran que la organización y la logística no han estado a la altura, que no se debió cortar el tráfico rodado en un fin de semana de sol y temperaturas veraniegas y que los resultados no compensan los medios públicos aportados. El Concello tuvo que doblar turnos de la Policía, reforzar otros y pagar horas extras a varios miembros de la plantilla municipal para atender a una logística que no llegó a justificarse en la práctica, reconocen.

Las críticas siguieron llegando ayer desde distintos ámbitos y algún grupo político ya anuncia que pedirá "responsabilidades" por destinar recursos públicos "a sufragar una iniciativa privada y deslabazada". Tampoco sentó bien que la multitudinaria marcha motera fuera desviada del centro urbano "sin motivo" o que el corte de tráfico intensificara los problemas de circulación en otras calles del municipio. El Concello recalca su apuesta por la peatonalización y por convertirse en "cidade da infancia", pero con iniciativas propias.