Cangas forma a la plantilla municipal contra la violencia de género y a favor de la igualdad

La Concellería de Servizos Sociais, Igualdade e Sanidade de Cangas organiza un breve curso de formación en violencia de género dirigido al personal de la Policía Local y al resto de la plantilla del Concello, tanto funcionarios como laborales. Con ocho horas de duración, se desarrollará los días 20 y 21 de junio en el salón de plenos, y entre los contenidos básicos a tratar figuran "Conceptos básicos da igualdade de xénero e linguaxe non sexista" (dos horas), "A violencia de xénero: tipos de violencia de xénero, as fases do ciclo da violencia de xénero e marco lexislativo" (cuatro horas), y "O amor romántico, a escala da violencia de xénero na mocidade e o control a través das TICs" [tecnologías de la Información y la Comunicación].

Estas acciones formativas, de asistencia voluntaria y plazas limitadas, se enmarcan entre las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Ministerio de la Presidencia e Igualdad, y en Cangas también se realizan talleres de este tipo en los centros educativos de Primaria y Secundaria. Las inscripciones pueden hacerse a través del correo cim.concellodecangas@gmail.com.