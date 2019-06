Cangas ejecutará "de inmediato" los trabajos para poner en valor Síngulis y varias fuentes

El Concello de Cangas ya ha recibido la notificación de la Dirección Xeral de Patrimonio para ejecutar el proyecto de "Posta en valor do petróglifo de As Abelaires e limpeza, mediante criterios de restauración, do cruceiro de Síngulis, da fonte do Eirado do Costal e da Fonte Garrida", último trámite para poder comenzar las obras. La concejala Mercedes Giráldez afirma que la actuación ya se ha adjudicado, por algo más de 13.000 euros, a la empresa Árbore Arqueolóxica, que comenzará a trabajar "de inmediato" y calcula que los trabajos estarán hechos en un plazo "de 15 ou 20 días".

El proyecto ha sido elaborado por la arquitecta Mª Isabel Medraño por encargo del Concello de Cangas y cuenta con ayuda económica de la Diputación a través del plan para "Rehabilitación e sinalización do patrimonio histórico e cultural". Cangas da así "un novo paso" para poner en valor estos atractivos.